Nice, Monaco'yu Farklı Yendi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden Monaco, 24 maçlık yenilmezlik serisini Nice'e 4-0 yenilerek sonlandırdı.

Nice, Monaco'yu Farklı Yendi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden Monaco, 24 maçlık yenilmezlik serisini Nice'e 4-0 yenilerek sonlandırdı.

Kaynak: Dunya.com