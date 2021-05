ABD'de polis şiddeti: Asyalı kadına çekiçle saldırı

ABD polisi, New York'un Times Meydanı'nda Asya uyruklu bir kadını çekiçle darbetti. Maskesini çıkamayan kadının dayak anları kameraya yansıdı.

Amerika'yı ayağa kaldıran George Floyd olayına rağmen polis şiddeti devam ediyor.

Times Meydanı'nda bir polis memuru 31 yaşında olduğu belirlenen Asyalı bir kadından maskesini çıkarmasını istedi. Polise olumsuz yanıt veren kadın çekiçle kafasından yara aldı.

New York'ta gerçekleşen hadise Pazar günü meydana geldi. Söz konusu şiddet görüntüleri ise New York Polis Teşkilatı'nın "Nefret Suçları Görev Gücü" tarafından yayınlandı. Söz konusu görüntülere göre New York'un Times Meydanı'nda 2 kadın, bir başka kadının saldırısına uğradı. 31 yaşındaki kadın, Asyalı kadından maskesini çıkarmasını talep etti. Polis, yanıtı "hayır" olan kadına, çekiçle vurdu.

180 NEFRET SUÇU KAYITLARA GEÇTİ

Arkadaşıyla yürüdüğü sırada uğradığı saldırıyla sarsılan Theresa adlı kadın, alnından yaralandı. Theresa hastanede tedavi atına alınırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Washington Post'tan yansıyan habere göre, 2021 yılında 1 Ocak ile 2 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 180 nefret suçu vakası tespit edildi. Bu bilgilerin aynı dönemde yüzde 73 daha fazla olduğu kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Perihan Kara