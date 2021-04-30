New York polisinin, robot köpek "Digidog"un kullanımına son verdiği iddiası
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New York polisinin, robot köpek "Digidog"un kullanımına son verdiği iddiası

New York polisinin, robot köpek 'Digidog'un kullanımına son verdiği iddiası
Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya

New York'un Demokrat milletvekili Alexandria Ocasio Cortez, şubat ayında, Digidog'un düşük gelirli ve beyaz olmayan toplulukları hedef almak için kullanıldığını öne sürerek robotun kullanılmasını kınamıştı. Robotun kullanımına son verileceği iddiaları son dönemde gündeme gelirken, New York Polis Teşkilatı, ''Digidog''un 22 Nisan itibariyle sonlandırıldığını açıkladı.

NYPD'nin istihbarat ve terörle mücadele komiser yardımcısı John Miller, New York Times'a yaptığı açıklamada, tehlikeli ortamlarda inceleme yapmak için kullanılan robot köpeğin üreticisi Boston Dynamics ile yaklaşık 94 bin dolar değerindeki kira sözleşmesinin 22 Nisan itibariyle sonlandırıldığı yönündeki haberleri doğruladı.

Miller, Digidog'un "ucuz bir propagandaya" kurban gittiğini belirterek, "Buna şimdilik, bir politika zayiatı diyebiliriz. Ona Lassie adını vermeliydik." sözleri ile tepkisini ortaya koydu.

TEPKİ TOPLAMIŞTI

New York'un Demokrat milletvekili Alexandria Ocasio Cortez, şubat ayında, Digidog'un düşük gelirli ve beyaz olmayan toplulukları hedef almak için kullanıldığını öne sürerek robotun kullanılmasını kınamıştı. Cortez ayrıca, NYPD'nin envanterine dahil ettiği robot köpek için harcanan paranın okullara ve diğer öncelikli ihtiyaçlara harcanması gerektiğini savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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New York polisinin, robot köpek "Digidog"un kullanımına son verdiği iddiası
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New York milletvekili Alexandria Ocasio Cortez, Digidog'un düşük gelirli ve beyaz olmayan toplulukları hedef almak için kullanıldığını öne sürerek robotun kullanılmasını kınamıştı.

Robotun kullanımına son verileceği iddiaları gündeme gelmişti.

New York Polis Teşkilatı, iddiaları doğruladı.

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