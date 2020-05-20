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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı
20.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:00

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,03 artışla 24.455,94 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,3 kazançla 2.960,63 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,4 yükselişle 9.305,62 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, ABD'nin önde gelen perakende firmalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde satışlarını artırdığına ilişkin haberler etkili oldu.

Ülkede büyük perakende firmalarından Target, satışlarının ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 arttığını açıkladı. Target'ın bu dönemde mağaza satışlarının yüzde 0,9, elektronik ticaret satışlarının ise yüzde 141 oranında arttığı kaydedildi.

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart da dün Kovid-19 salgınının etkisiyle ilk çeyrekteki satışlarının yüzde 10, elektronik ticaret satışlarının yüzde 74 arttığını duyurmuştu.

Öte yandan piyasalar bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 28-29 Nisan'da gerçekleşen ve faiz oranının yüzde 0-0,25 aralığına tutulduğu son toplantısının tutanaklarını takip edecek.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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