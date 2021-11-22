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New York borsası yükselişle açıldı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına Jerome Powell'ı ikinci bir dönem için aday göstereceğinin açıklanmasının ardından haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanlığına Jerome Powell'ı ikinci bir dönem için aday göstereceğinin açıklanmasının ardından haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,31 artarak 35.712,03 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 artışla 4.716,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 kazançla 16.126 puana çıktı.

Dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve enflasyon baskıları sürerken endeksler, Biden'ın Fed Başkanlığına Powell'ı aday göstereceğinin açıklanması sonrası yeni haftanın açılışında pozitif bir seyir izledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Fed Başkanlığına ikinci bir dönem için Powell'ı ve Fed Başkan Yardımcılığına halihazırda Yönetim Kurulu Üyesi olan Lael Brainard'ı aday göstereceği aktarıldı.

Analistler, yeni hafta da ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomiye ilişkin açıklamaları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının yanı sıra, imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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