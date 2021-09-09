New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, yaklaşık 18 ayın en düşük seviyesine inen işsizlik maaşı başvurularının ardından güne yatay seyirle başladı.

New York borsası, yaklaşık 18 ayın en düşük seviyesine inen işsizlik maaşı başvurularının ardından güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 azalışla 35.013,08 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalarak 4.513,02 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,06 artışla 15.296,06 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının hızla yayılmasıyla ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle dün günü düşüşle kapatan endeksler, bugün açılışta yatay bir seyir izledi.

Delta varyantının yayılmasının ekonomik toparlanmayı etkileyeceğine dair endişeler, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından dün yayımlanan Bej Kitap Raporu'na da yansıdı. Raporda, büyümenin temmuz başından ağustosa kadar olan süreçte hafifçe ılımlı hıza gerilediği belirtilirken, ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın gerekçesi olarak, Kovid-19 salgınında Delta varyantının yayılması nedeniyle çoğu bölgedeki yemek, seyahat ve turizm sektörlerindeki gerileme gösterildi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 4 Eylül ile biten haftada 310 bine inerek yaklaşık 18 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularının aşılamadaki ilerleme ve işletmelerin yeniden açılmasıyla istikrarlı bir şekilde azaldığını, ancak Kovid-19 vakalarındaki son artışın iş gücü piyasasındaki toparlanmayı kesintiye uğratma riski olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin