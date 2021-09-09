New York borsası yatay seyirle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, yaklaşık 18 ayın en düşük seviyesine inen işsizlik maaşı başvurularının ardından güne yatay seyirle başladı.

New York borsası, yaklaşık 18 ayın en düşük seviyesine inen işsizlik maaşı başvurularının ardından güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 azalışla 35.013,08 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalarak 4.513,02 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,06 artışla 15.296,06 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının hızla yayılmasıyla ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle dün günü düşüşle kapatan endeksler, bugün açılışta yatay bir seyir izledi.

Delta varyantının yayılmasının ekonomik toparlanmayı etkileyeceğine dair endişeler, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından dün yayımlanan Bej Kitap Raporu'na da yansıdı. Raporda, büyümenin temmuz başından ağustosa kadar olan süreçte hafifçe ılımlı hıza gerilediği belirtilirken, ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın gerekçesi olarak, Kovid-19 salgınında Delta varyantının yayılması nedeniyle çoğu bölgedeki yemek, seyahat ve turizm sektörlerindeki gerileme gösterildi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 4 Eylül ile biten haftada 310 bine inerek yaklaşık 18 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularının aşılamadaki ilerleme ve işletmelerin yeniden açılmasıyla istikrarlı bir şekilde azaldığını, ancak Kovid-19 vakalarındaki son artışın iş gücü piyasasındaki toparlanmayı kesintiye uğratma riski olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Güne yükselişle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Yevgeniy Ziniçev Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Münir Özkul Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Max Meyer Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
New York borsası yatay seyirle açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 17:06:37. #1.15#

title