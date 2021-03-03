New York borsası yatay seyirle açıldı
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New York borsası yatay seyirle açıldı

03.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:02
New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 azalışla 31.378 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 3.865,86 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 azalarak 13.355,84 puandan işlem görmeye başladı.

Dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta yatay bir seyir izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, ekonomik destek paketi ve tahvil faizlerine ilişkin gelişmeler piyasaların odağındaki yerini korudu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ilaç üreticisi Merck & Co'nun hafta sonu acil kullanım onayı alan Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısını üretmesi için kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı veren Savunma Üretim Yasası'nı kullanacağı belirtildi.

Biden, ABD'nin ülkedeki her yetişkinin mayıs ayı sonuna kadar aşılanması için yeterli miktarda Kovid-19 aşısına sahip olacağını da bildirdi.

Geçen hafta hızlı yükselişi ile tedirginliğe neden olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, dün 1,40 seviyesine kadar gerilemesinin ardından bugün hafif bir yükseliş göstererek 1,47 seviyelerine tırmandı.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkedeki özel sektör istihdamı, şubatta 117 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında bir seyir izledi.

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "Bej Kitap" raporunun piyasalar tarafından takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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