New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası düşüşle açıldı

22.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:03
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,55 azalışla 31.322,07 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,64 düşüşle 3.881,81 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,10 azalarak 13.722,13 puandan işlem görmeye başladı.

Geçen haftayı karışık bir seyirle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında aşağı yönlü bir hareket gösterdi.

Endekslerdeki negatif seyirde, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimine ilişkin endişeler etkili oldu. ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,39'a kadar tırmandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler de piyasaların odağındaki yerini koruyor.

ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi'nde bugün ekonomik destek paketine ilişkin bir oturum düzenlenmesi bekleniyor. Söz konusu paketin hafta sonuna doğru Temsilciler Meclisi'nden geçerek Senato'nun oylamasına sunulması öngörülüyor.

Ayrıca, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, The New York Times tarafından düzenlenen bir video konferans etkinliğinde bugün yaptığı açıklamada, düşük faiz ortamı nedeniyle daha fazla mali alanın olduğunu ve bunun kullanılmasının düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, piyasalarda bu hafta, ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin ABD Senatosu'nda yapacağı sunumun takip edileceğini belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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