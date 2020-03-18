NEVŞEHİR Kapadokya'da sıcak hava balonu turları ertelendi Kapadokya'da sıcak hava balonu turları ertelendiTÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, sıcak hava balonu turları 30 Nisan gününe kadar ertelendi.

Kapadokya'da sıcak hava balonu turları ertelendi

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, sıcak hava balonu turları 30 Nisan gününe kadar ertelendi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, koronavirüs önlemleri kapsamına yeni bir tedbir aldı. Bu kapsamda, yüzlerce turistin ziyaretin ettiği Kapodokya bölgesinde, sıcak hava balon turları, 30 Nisan'a kadar ertelendi. Erteleme kararının bölgedeki tüm sıcak hava balonu uçuşu yaptıran firmalara iletildiği bildirildi.

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Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)

Kaynak: DHA