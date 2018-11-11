Nevşehir Kapadokya'da Balonlar Ata'yla Havalandı

Nevşehir'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıldönümü nedeniyle sıcak hava balonları Atatürk'ün posterleri ile havalandı.

Kapadokya bölgesinde günün erken saatlerinde göğe yükselen sıcak hava balonlarını işletmeciler günün anlam ve önemi nedeniyle 80 yıl önce yaşamını yitiren Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu önder Atatürk'ün posterlerini astı. Balona binen yerli ve yabancı turistlerle vatandaşlar posterlerin fotoğrafını çekip görüntüsünü alırken, kimi vatandaşlar da havada gördükleri Ata posterli sıcak hava balonlarını alkışladı. Bu arada Antalya'dan balayı için gelen bir çiftte balonların gölgesinde ellerine Atatürk posterini alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.