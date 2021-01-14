Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

14.01.2021 02:27 | Son Güncelleme: 14.01.2021 02:30
Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

NEVŞEHİR'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

NEVŞEHİR'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir- Avanos karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 Y 9630 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan F.I. ve A.C.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan F.I., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Polis, kazayla soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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