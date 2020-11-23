Netflix'te yeni sezonda başlayacak olan diziler nelerdir? Netflix yeni sezon dizilerinin konuları nedir, oyuncuları kimdir?
Netflix, kasım ve aralık ayında yayınlanacak olan dizi ve filmlerini açıkladı. Netflix'in ülkemizde yayınlanacak olan dizi ve filmleri de açıkladı. Peki, Netflix'te yeni sezonda başlayacak olan diziler nelerdir? Netflix yeni sezon dizilerinin konuları nedir, oyuncuları kimdir?
Dünyanın en popüler dijital platformu Netflix yeni sezonda yayınlanacak olan yabancı dizi ve filmleri açıkladı. Açıklanan dizi ve filmler arasında Türkiye'de de yayınlanacak olan dizi ve filmleri de açıkladı. Netflix'te yeni sezonda başlayacak olan diziler nelerdir? Netflix yeni sezon dizilerinin konuları nedir, oyuncuları kimdir?
Netflix daha önce yayınladığı yerli diziler büyük yankı uyandırmış ve yeni sezonları merak edilmişti. Netflix Kasım ve Aralık ayında yeni yerli dizi yayınlamazken birçok yabancı diziyi de izleyiciler için yayınlamaya devam ediyor. Türkiye'de yayınlanan diziler alt yazılı dizi modunda da izlenebilirken, dublajlarını da eklemesi birçok seyircisini kendisine bağlamış durumda.
Netflix'te Kasım 2020'de Türkiye yayınlanacak olan yeni dizi ve film listesi:
Netflix dizileri:
Paranormal: Yeni dizi (5 Kasım)
Midas'ın Müritleri: Yeni dizi (13 Kasım)
The Crown: 4. Sezon (15 Kasım)
Virgin River: 2. Sezon (27 Kasım)
Netflix filmleri:
The Life Ahead (13 Kasım)
Hillbilly Elegy (24 Kasım)
Paranormal dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?
Mısır film endüstrisi için yeni bir başarı öyküsünde Netflix, Mısır'dan ürettiği ve merakla beklenen ilk Arapça orijinal dizisini 5 Kasım'da yayınlamaya başladı. "Paranormal"in lansmanı, dünyanın önde gelen akış eğlence hizmetinin varlığını genişletmeye ve Arap dünyasında daha geniş kitleleri çekmeye çalışmasıyla gerçekleşti.
Paranormal Serisi dünya kendisine paranormal bir dizi etkinlik yaşadıktan sonra onun güçlü bilimsel mahkumiyet sorgulamaya başlamasınyla hayatı altüst olur. Alaycı hematolog hikayesinde Refaat İsmail, yer almaktadır. İlk sezonda İsmail ve üniversitedeki meslektaşı Maggie kendilerini bu doğaüstü dünyaya kaptırır ve sevdiklerini çevrelerindeki tehlikelerden kurtarmaya çalışır.
"Paranormal", çağdaş Arap edebiyatında korku ve bilim kurgu türlerinin babası sayılan ve 15 milyondan fazla satmış olan tanınmış Mısırlı yazar Ahmed Khaled Tawfik tarafından kaleme alınan aynı adlı çok satan gerilim roman serisine dayanmaktadır. Dizinin yapımcılığını, aynı zamanda yaratıcısı ve yönetmeni olan Mohamed Hefzy ve Amr Salama üstleniyor.
İsmail'i oyuncu Ahmed Amin canlandırıyor.
Al-Monitor'a konuşan Hefzy, "Beklentiler her zaman çok yüksek olabilir ve bu beklentilere göre gerçekleşmezse gösteriye zarar verebilir." "Neyse ki, [ilk] 24 saat içinde aldığımız geri bildirimlerin, iletmekten daha fazlasını yaptığını hissediyorum."
Çok beklenen dizi 190 ülkede yayınlandı ve Netflix'in 193 milyon abonesi için 30'dan fazla dilde mevcut. "Paranormal", İngilizce ve Türkçe dahil olmak üzere dokuz dilde dublajlı olup, işitme veya görme engelliler için sesli ve yazılı açıklamalar içeren ilk Mısırlı orijinal dizidir.
Paranormal dizisinin oyuncuları
Ahmed Amin - Refaat Ismail
Reem Abd El Kader - Şiraz
Aynı İbrahim - Raeefa Ismail
Razane Jammal - Maggie McKillop
Aya Samaha - Huwaida Abdel Moniem
Rushdi Al Shami - Reda Ismail (Adult)
Batea Khalil - Talat
Abdelsamee Abdallah - Kamal
Adam Wahdan - Taha
Midas'ın Müritleri dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?
Jack London'ın 1901 yılında kaleme aldığı The Minions Of Midas isimli kısa hikayesinden uyarlanan dizi, bir mini dizi olarak 6 bölümden oluşuyor.
Dizinin senaryosunu Mateo Gil ve Miguel Barros, birlikte kaleme alınmıştır. Gil, ayrıca dizide yönetmenlik görevini de üstlendi. Yapımcı kadrosunda ise Miguel Angel Faura, Adrián Guerra ve Núria Valls gibi isimler yer alıyor.
Dizinin başrolünde Celda 211 ve Mientras Duermes filmlerinden tanıdığımız Luis Tosar yer alıyor. Ona Marta Milans (White Lines, El Embarcadero, Killer Women), Marta Belmonte, Bea Segura, Carlos Blanco (Fariña, La Unidad), Guillermo Toledo, Adolfo Fernández, Pepe Ocio (Alta Mar) ve Elena Irureta (Patria) gibi isimler eşlik edecek.
Suç draması ve politik gerilim türlerini harmanlayacak olan dizinin konusu kısaca şu şekilde lanse ediliyor:
Bir iş adamına (Luis Tosar) şantaj yapılır. Eğer istenen büyük miktardaki parayı ödemezse rastgele insanlar öldürülecektir.
Midas'ın Müritleri dizisinin oyuncuları
Victor Genovés-Luis Tosar
Monica Baez-Marta Belmonte
Müfettiş Conte-Willy Toledo veya Guillermo Toledo
Teresa Jiménez-Elena Irureta
Mauro-Adolfo Fernandez
Diego Rocal-Fernando Barona
Alfad-Ahmed Boulane
The Crown dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?
The Crown'ın dördüncü sezonu, kraliyet dramasının hayranlarının büyük beklentisinin ardından 15 Kasım Pazar günü Netflix'e geliyor. Yeni sezonda Olivia Colman, Tobias Menzies ve Helena Bonham Carter, Kraliçe II. Elizabeth, Prens Philip ve Prenses Margaret olarak geri dönecek ve bazı yeni oyuncular da katılacak
The Crown dizisinin oyuncuları
Claire Foy-Queen Elizabeth II
Olivia Colman-Queen Elizabeth II
Imelda Staunton-Queen Elizabeth II
Matt Smith-Philip, Duke of Edinburgh
Jonathan Pryce-Prince Philip, Duke of Edinburgh
Lesley Manville-Princess Margaret
Tobias Menzies-Philip, Duke of Edinburgh
Elizabeth Debicki-Princess Diana20 episodes
Helena Bonham Carter-Princess Margaret
Victoria Hamilton-Queen Elizabeth the Queen Mother
Vanessa Kirby-Princess Margaret
Virgin River dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?
2. Sezon, ilk sezonun kaldığı yerden devam edecek. Paige ve Christopher'ın nerede olduğu hakkında daha fazla ayrıntı alacağız ve Mel'in Jack ile ilişkisine ilişkin kararı hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Tüm bu dramada bile, biraz romantizm olması kaçınılmaz, özellikle de Hope ve Doc öpüşüp barıştıklarında.
Ancak 2. sezonda neler olduğuna dair daha iyi bir fikir edinmek istiyorsanız, diziye ilham veren Robyn Carr kitaplarına bakın. Hikayeler TV için ayarlanmış olsa da, kitaplar başlamak için harika bir yerdir.
Virgin River dizisinin oyuncuları
Carmel Amit-Jamie
Keith MacKechnie-Nick
Sarah Dugdale-Lizzie
Donald Heng-George
Steve Bacic-Wes
Lane Edwards-Şerif Duncan
Thomas Nicholson- Leo Cavanagh
Marco Grazzini-Mike
Melinda Dahl- Stacie
Netflix'de Kasım ve Aralık ayında yayınlanacak diğer dizi ve filmler
1 Kasım
M'entends-tu?/ Can You Hear Me?,
3 Kasım
Felix Lobrecht: Hype
Mother
4 Kasım
Love and Anarchy
5 Kasım
Carmel: Who Killed Maria Marta?
Operation Christmas Drop
Paranormal
6 Kasım
Citation
Country Ever After
La trinchera infinita/ The Endless Trench
9 Kasım
Undercover,
10 Kasım
Dash & Lily
Trash Truck
11 Kasım
Aunty Donna's Big Ol' House of Fun
The Liberator
Nasce uma Rainha/ A Queen Is Born
What We Wanted
12 Kasım
Ludo
13 Kasım
Jingle Jangle: A Christmas Journey
The Life Ahead
The Minions of Midas
15 Kasım
The Crown, season 4
17 Kasım
The Boss Baby: Back in Business, season 4
We Are the Champions
18 Kasım
El sabor de las margaritas/ Bitter Daisies, season 2
Holiday Home Makeover with Mr. Christmas
19 Kasım
The Princess Switch: Switched Again
20 Kasım
Alien Xmas
Flavorful Origins: Gansu Cuisine
If Anything Happens I Love You
Voices of Fire
22 Kasım
Dolly Parton's Christmas on the Square
23 Kasım
Shawn Mendes: In Wonder
24 Kasım
Dragons: Rescue Riders: Huttsgalor Holiday
El Cuaderno de Tomy/ Notes for My Son
Hillbilly Elegy
Wonderoos
25 Kasım
The Christmas Chronicles: Part Two
Great Pretender
26 Kasım
Mosul
27 Kasım
A Go! Go! Cory Carson Christmas
The Call
Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker
Don't Listen
Sugar Rush Christmas
Überweihnachten/ Over Christmas
Virgin River,
La Belva/ The Beast
28 Kasım
The Uncanny Counter
29 Kasım
Wonderoos: Holiday Holiday!
30 Kasım
A Love So Beautiful
Finding Agnes
1 Aralık
8 Mile
Ace Ventura: Pet Detective
Ace Ventura: When Nature Calls
All Hail King Julien
A StoryBots Christmas
August Rush
Chef & My Fridge
Dark:
Diana: In Her Own Words
Dreamcatcher
DreamWorks Home: For the Holidays
Easy:
Exporting Raymond
Forbidden Games: The Justin Fashanu Story
Full Metal Jacket
Hitch
My Happy Family
Nacho Libre
Sahara
The Farthest – Voyager in Space
The Little Rascals
The Wackness
The Young Victoria
Tyson
V for Vendetta
TURN: Washington's Spies
Voyeur
While You Were Sleeping
4 Aralık
When Calls the Heart
5 Aralık
Craig Ferguson: Tickle Fight
Marvel's Guardians of the Galaxy Vol. 2
6 Aralık
Trolls Holiday Special
8 Aralık
El Camino Christmas
The Crown
11 Aralık
Catwoman
The Magicians
12 Aralık
Disney's The Santa Clause
Disney's The Santa Clause 2
Disney's The Santa Clause 3: The Escape Clause
Judd Apatow: The Return
14 Aralık
41 Dogs in My Home
A&E: When Patients Attack
Ainsley Eats the Streets
Halt and Catch Fire
15 Aralık
A Five Star Life
Christmas Inheritance
Discovering Bigfoot
El Señor de los Cielos
Erased
Freeway: Crack In The System
Neverlake
Pottersville
Reggie Yates Outside Man: Volume 2
The Haunting of Helena
The Mafia Kills Only in Summer
The Ranch
Trollhunter
Ultimate Beastmaster
Wormwood
18 Aralık
Hello, My Twenties
19 Aralık
Miss Me This Christmas
Russell Howard: Recalibrate
The Indian Detective
You Can't Fight Christmas
20 Aralık
La Casa de Papel
21 Aralık
Peaky Blinders
22 Aralık
72 Dangerous Animals: Latin America
Bright
Dope
Fuller House
Rosario Tijeras
The Toys That Made Us
23 Aralık
Creep 2
Myths & Monsters
25 Aralık
Cable Girls
Planet Earth II
26 Aralık
Todd Barry: Spicy Honey
Travelers
All Hail King Julien: New Year's Eve Countdown 2018
Beat Bugs: New Year's Eve Countdown 2018
Larva: New Year's Eve Countdown 2018
Pororo: New Year's Eve Countdown 2018
Puffin Rock: New Year's Eve Countdown 2018
Skylanders Academy: New Year's Eve Countdown 2018
Trollhunters: New Year's Eve Countdown 2018
True and The Rainbow Kingdom: New Year's Eve Countdown 2018
Word Party: New Year's Eve Countdown 2018
27 Aralık
Pusher
29 Aralık
Bill Nye Saves the World
Killer Legends
La Mante
Shelter
The Climb
31 Aralık
Dave Chappelle: Equanimity
Fun Mom Dinner