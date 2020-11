Netflix'te yeni sezonda başlayacak olan diziler nelerdir? Netflix yeni sezon dizilerinin konuları nedir, oyuncuları kimdir?

Netflix daha önce yayınladığı yerli diziler büyük yankı uyandırmış ve yeni sezonları merak edilmişti. Netflix Kasım ve Aralık ayında yeni yerli dizi yayınlamazken birçok yabancı diziyi de izleyiciler için yayınlamaya devam ediyor. Türkiye'de yayınlanan diziler alt yazılı dizi modunda da izlenebilirken, dublajlarını da eklemesi birçok seyircisini kendisine bağlamış durumda.

Netflix'te Kasım 2020'de Türkiye yayınlanacak olan yeni dizi ve film listesi:

Netflix dizileri:

Paranormal: Yeni dizi (5 Kasım)

Midas'ın Müritleri: Yeni dizi (13 Kasım)

The Crown: 4. Sezon (15 Kasım)

Virgin River: 2. Sezon (27 Kasım)

Netflix filmleri:

The Life Ahead (13 Kasım)

Hillbilly Elegy (24 Kasım)

Paranormal dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Mısır film endüstrisi için yeni bir başarı öyküsünde Netflix, Mısır'dan ürettiği ve merakla beklenen ilk Arapça orijinal dizisini 5 Kasım'da yayınlamaya başladı. "Paranormal"in lansmanı, dünyanın önde gelen akış eğlence hizmetinin varlığını genişletmeye ve Arap dünyasında daha geniş kitleleri çekmeye çalışmasıyla gerçekleşti.

Paranormal Serisi dünya kendisine paranormal bir dizi etkinlik yaşadıktan sonra onun güçlü bilimsel mahkumiyet sorgulamaya başlamasınyla hayatı altüst olur. Alaycı hematolog hikayesinde Refaat İsmail, yer almaktadır. İlk sezonda İsmail ve üniversitedeki meslektaşı Maggie kendilerini bu doğaüstü dünyaya kaptırır ve sevdiklerini çevrelerindeki tehlikelerden kurtarmaya çalışır.

"Paranormal", çağdaş Arap edebiyatında korku ve bilim kurgu türlerinin babası sayılan ve 15 milyondan fazla satmış olan tanınmış Mısırlı yazar Ahmed Khaled Tawfik tarafından kaleme alınan aynı adlı çok satan gerilim roman serisine dayanmaktadır. Dizinin yapımcılığını, aynı zamanda yaratıcısı ve yönetmeni olan Mohamed Hefzy ve Amr Salama üstleniyor.

İsmail'i oyuncu Ahmed Amin canlandırıyor.

Al-Monitor'a konuşan Hefzy, "Beklentiler her zaman çok yüksek olabilir ve bu beklentilere göre gerçekleşmezse gösteriye zarar verebilir." "Neyse ki, [ilk] 24 saat içinde aldığımız geri bildirimlerin, iletmekten daha fazlasını yaptığını hissediyorum."

Çok beklenen dizi 190 ülkede yayınlandı ve Netflix'in 193 milyon abonesi için 30'dan fazla dilde mevcut. "Paranormal", İngilizce ve Türkçe dahil olmak üzere dokuz dilde dublajlı olup, işitme veya görme engelliler için sesli ve yazılı açıklamalar içeren ilk Mısırlı orijinal dizidir.

Paranormal dizisinin oyuncuları

Ahmed Amin - Refaat Ismail

Reem Abd El Kader - Şiraz

Aynı İbrahim - Raeefa Ismail

Razane Jammal - Maggie McKillop

Aya Samaha - Huwaida Abdel Moniem

Rushdi Al Shami - Reda Ismail (Adult)

Batea Khalil - Talat

Abdelsamee Abdallah - Kamal

Adam Wahdan - Taha

Midas'ın Müritleri dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Jack London'ın 1901 yılında kaleme aldığı The Minions Of Midas isimli kısa hikayesinden uyarlanan dizi, bir mini dizi olarak 6 bölümden oluşuyor.

Dizinin senaryosunu Mateo Gil ve Miguel Barros, birlikte kaleme alınmıştır. Gil, ayrıca dizide yönetmenlik görevini de üstlendi. Yapımcı kadrosunda ise Miguel Angel Faura, Adrián Guerra ve Núria Valls gibi isimler yer alıyor.

Dizinin başrolünde Celda 211 ve Mientras Duermes filmlerinden tanıdığımız Luis Tosar yer alıyor. Ona Marta Milans (White Lines, El Embarcadero, Killer Women), Marta Belmonte, Bea Segura, Carlos Blanco (Fariña, La Unidad), Guillermo Toledo, Adolfo Fernández, Pepe Ocio (Alta Mar) ve Elena Irureta (Patria) gibi isimler eşlik edecek.

Suç draması ve politik gerilim türlerini harmanlayacak olan dizinin konusu kısaca şu şekilde lanse ediliyor:

Bir iş adamına (Luis Tosar) şantaj yapılır. Eğer istenen büyük miktardaki parayı ödemezse rastgele insanlar öldürülecektir.

Midas'ın Müritleri dizisinin oyuncuları

Victor Genovés-Luis Tosar

Monica Baez-Marta Belmonte

Müfettiş Conte-Willy Toledo veya Guillermo Toledo

Teresa Jiménez-Elena Irureta

Mauro-Adolfo Fernandez

Diego Rocal-Fernando Barona

Alfad-Ahmed Boulane

The Crown dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

The Crown'ın dördüncü sezonu, kraliyet dramasının hayranlarının büyük beklentisinin ardından 15 Kasım Pazar günü Netflix'e geliyor. Yeni sezonda Olivia Colman, Tobias Menzies ve Helena Bonham Carter, Kraliçe II. Elizabeth, Prens Philip ve Prenses Margaret olarak geri dönecek ve bazı yeni oyuncular da katılacak

The Crown dizisinin oyuncuları

Claire Foy-Queen Elizabeth II

Olivia Colman-Queen Elizabeth II

Imelda Staunton-Queen Elizabeth II

Matt Smith-Philip, Duke of Edinburgh

Jonathan Pryce-Prince Philip, Duke of Edinburgh

Lesley Manville-Princess Margaret

Tobias Menzies-Philip, Duke of Edinburgh

Elizabeth Debicki-Princess Diana20 episodes

Helena Bonham Carter-Princess Margaret

Victoria Hamilton-Queen Elizabeth the Queen Mother

Vanessa Kirby-Princess Margaret

Virgin River dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

2. Sezon, ilk sezonun kaldığı yerden devam edecek. Paige ve Christopher'ın nerede olduğu hakkında daha fazla ayrıntı alacağız ve Mel'in Jack ile ilişkisine ilişkin kararı hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Tüm bu dramada bile, biraz romantizm olması kaçınılmaz, özellikle de Hope ve Doc öpüşüp barıştıklarında.

Ancak 2. sezonda neler olduğuna dair daha iyi bir fikir edinmek istiyorsanız, diziye ilham veren Robyn Carr kitaplarına bakın. Hikayeler TV için ayarlanmış olsa da, kitaplar başlamak için harika bir yerdir.

Virgin River dizisinin oyuncuları

Carmel Amit-Jamie

Keith MacKechnie-Nick

Sarah Dugdale-Lizzie

Donald Heng-George

Steve Bacic-Wes

Lane Edwards-Şerif Duncan

Thomas Nicholson- Leo Cavanagh

Marco Grazzini-Mike

Melinda Dahl- Stacie

Netflix'de Kasım ve Aralık ayında yayınlanacak diğer dizi ve filmler

1 Kasım

M'entends-tu?/ Can You Hear Me?,

3 Kasım

Felix Lobrecht: Hype

Mother

4 Kasım

Love and Anarchy

5 Kasım

Carmel: Who Killed Maria Marta?

Operation Christmas Drop

Paranormal

6 Kasım

Citation

Country Ever After

La trinchera infinita/ The Endless Trench

9 Kasım

Undercover,

10 Kasım

Dash & Lily

Trash Truck

11 Kasım

Aunty Donna's Big Ol' House of Fun

The Liberator

Nasce uma Rainha/ A Queen Is Born

What We Wanted

12 Kasım

Ludo

13 Kasım

Jingle Jangle: A Christmas Journey

The Life Ahead

The Minions of Midas

15 Kasım

The Crown, season 4

17 Kasım

The Boss Baby: Back in Business, season 4

We Are the Champions

18 Kasım

El sabor de las margaritas/ Bitter Daisies, season 2

Holiday Home Makeover with Mr. Christmas

19 Kasım

The Princess Switch: Switched Again

20 Kasım

Alien Xmas

Flavorful Origins: Gansu Cuisine

If Anything Happens I Love You

Voices of Fire

22 Kasım

Dolly Parton's Christmas on the Square

23 Kasım

Shawn Mendes: In Wonder

24 Kasım

Dragons: Rescue Riders: Huttsgalor Holiday

El Cuaderno de Tomy/ Notes for My Son

Hillbilly Elegy

Wonderoos

25 Kasım

The Christmas Chronicles: Part Two

Great Pretender

26 Kasım

Mosul

27 Kasım

A Go! Go! Cory Carson Christmas

The Call

Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker

Don't Listen

Sugar Rush Christmas

Überweihnachten/ Over Christmas

Virgin River,

La Belva/ The Beast

28 Kasım

The Uncanny Counter

29 Kasım

Wonderoos: Holiday Holiday!

30 Kasım

A Love So Beautiful

Finding Agnes

1 Aralık

8 Mile

Ace Ventura: Pet Detective

Ace Ventura: When Nature Calls

All Hail King Julien

A StoryBots Christmas

August Rush

Chef & My Fridge

Dark:

Diana: In Her Own Words

Dreamcatcher

DreamWorks Home: For the Holidays

Easy:

Exporting Raymond

Forbidden Games: The Justin Fashanu Story

Full Metal Jacket

Hitch

My Happy Family

Nacho Libre

Sahara

The Farthest – Voyager in Space

The Little Rascals

The Wackness

The Young Victoria

Tyson

V for Vendetta

TURN: Washington's Spies

Voyeur

While You Were Sleeping

4 Aralık

When Calls the Heart

5 Aralık

Craig Ferguson: Tickle Fight

Marvel's Guardians of the Galaxy Vol. 2

6 Aralık

Trolls Holiday Special

8 Aralık

El Camino Christmas

The Crown

11 Aralık

Catwoman

The Magicians

12 Aralık

Disney's The Santa Clause

Disney's The Santa Clause 2

Disney's The Santa Clause 3: The Escape Clause

Judd Apatow: The Return

14 Aralık

41 Dogs in My Home

A&E: When Patients Attack

Ainsley Eats the Streets

Halt and Catch Fire

15 Aralık

A Five Star Life

Christmas Inheritance

Discovering Bigfoot

El Señor de los Cielos

Erased

Freeway: Crack In The System

Neverlake

Pottersville

Reggie Yates Outside Man: Volume 2

The Haunting of Helena

The Mafia Kills Only in Summer

The Ranch

Trollhunter

Ultimate Beastmaster

Wormwood

18 Aralık

Hello, My Twenties

19 Aralık

Miss Me This Christmas

Russell Howard: Recalibrate

The Indian Detective

You Can't Fight Christmas

20 Aralık

La Casa de Papel

21 Aralık

Peaky Blinders

22 Aralık

72 Dangerous Animals: Latin America

Bright

Dope

Fuller House

Rosario Tijeras

The Toys That Made Us

23 Aralık

Creep 2

Myths & Monsters

25 Aralık

Cable Girls

Planet Earth II

26 Aralık

Todd Barry: Spicy Honey

Travelers

All Hail King Julien: New Year's Eve Countdown 2018

Beat Bugs: New Year's Eve Countdown 2018

Larva: New Year's Eve Countdown 2018

Pororo: New Year's Eve Countdown 2018

Puffin Rock: New Year's Eve Countdown 2018

Skylanders Academy: New Year's Eve Countdown 2018

Trollhunters: New Year's Eve Countdown 2018

True and The Rainbow Kingdom: New Year's Eve Countdown 2018

Word Party: New Year's Eve Countdown 2018

27 Aralık

Pusher

29 Aralık

Bill Nye Saves the World

Killer Legends

La Mante

Shelter

The Climb

31 Aralık

Dave Chappelle: Equanimity

Fun Mom Dinner