Netenyahu: "Suriye'de İran'a Karşı Operasyonlara Devam Edeceğiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Suriye'deki askeri operasyonlarına devam edeceğini söyledi.

Rusya'nın, Suriye müttefiki için ileri bir uçaksavar sistemi tedarik edeceğini bildirmesinden sonra açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Suriye'deki askeri operasyonlarına devam edeceğini söyledi.

ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen BM Genel Kurulunda toplantısında konuşmak üzere New York'a hareket etmeden önce havalimanında gazetecilere konuşan Netanyahu, "İran'ın Suriye'deki askeri yerleşimini önlemek için İsrail Savunma Kuvvetleri (İDF) ve Rus ordusu arasındaki koordinasyona devam edeceğiz" dedi.

Rusya, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in güçlü bir İsrail itirazına rağmen iki hafta içinde Suriye'ye S-300 hava füze sistemi kuracağını bildirmişti. Bir hafta sonra Moskova İsrail'i Suriye'deki bir Rus askeri jetini dolaylı olarak düşürmekle suçlamıştı.

Suriye'de isyancılara ve militanlara karşı hükümeti desteklemek için savaşan Rusya, Suriye'nin Lazkiye kentinde İl-20 model Rus askeri uçağın, Suriye hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü söylemişti. Moskova, olaya sebep olan tehlikeli şartları oluşturduğu için İsrail'i suçlamıştı.

Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Netanyahu bugün yaptığı açıklamada, Putin'le IDF ve Rus ordusundaki çalışma ekiplerinin yakında bir araya gelmesi konusunda anlaştıklarını söyledi. - KUDÜS