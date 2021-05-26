Nepal, Hindistan ve Çin'den Kovid-19 aşısı talep etti
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Nepal, Hindistan ve Çin'den Kovid-19 aşısı talep etti

Nepal, Hindistan ve Çin'den Kovid-19 aşısı talep etti
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Nepal Cumhurbaşkanı Bidya Devi Bandari, Hindistan ve Çin'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı talep etti.

Nepal Cumhurbaşkanı Bidya Devi Bandari, Hindistan ve Çin'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı talep etti.

The Week'te çıkan habere göre, Bandari, Hint ve Çinli mevkidaşlarıyla görüşerek ülkesinin Kovid-19 aşılarını kesintisiz tedarik edebilmesi konusunda yardım talep etti.

Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'e mektup yazan Bandari, ülkesine aşı sağlanması için inisiyatif alması talebinde bulundu.

Bandari ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefon görüşmesi yaptı.

Bandari, Çin'in ürettiği Kovid-19 aşılarını satın almak istediklerini bildirdi ve Çin hükümetinden aşıların mümkün olan en kısa sürede tedarik edilmesini istedi.

Şi ise ülkesinin Nepal'in salgına karşı mücadelesine destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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