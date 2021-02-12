Nepal'de kadın hakları protestosu
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Nepal'de kadın hakları protestosu

12.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:09
Nepal'de kadın hakları protestosu

Nepal'de kadınlara karşı şiddet ve ayrımcılığın sona ermesi talebiyle protesto gösterisi düzenlendi.

Nepal'de kadınlara karşı şiddet ve ayrımcılığın sona ermesi talebiyle protesto gösterisi düzenlendi.

Ülkenin başkenti Katmandu'da çok sayıda kadının katıldığı gösteride, kadına şiddet ile belirli yaş altı kadınlara seyahatin kısıtlanmasını öngören kanun tasarısı protesto edildi. Gösteride yürüyüş yaparak eşitlik talebiyle slogan atan göstericiler, Nepal Başbakanı Khadga Prasad Oli'nin ofisine doğru yürürken polis engeliyle karşılaştı.

Associated Press'e konuşan göstericiler, ilgili kanun tasarısının 40 yaş altındaki bir kadının Orta Doğu veya Afrika'ya gitmesi durumunda ailesi ve yerel hükümetten izin almasını şart koştuğunu belirterek bu durumun "kadın haklarının ihlali olduğunu" kaydetti.

Ülkenin anayasasında kadınlara eşit hakların sağlandığını ifade eden göstericiler ancak yasalardaki hakların, gerçeği yansımadığını dile getirdi.

Nepal hükümeti, ilgili kanun tasarısının insan kaçakçılığı, kadınlara yönelik cinsel istismar ve şiddet gibi suçların önlenmesine yardımcı olacağını savunuyor.

Söz konusu kanun tasarısı, ülkenin Göç İdaresi tarafından 10 Şubat'ta İçişleri Bakanlığına gönderilmişti. Kanun tasarısının, İçişleri Bakanlığına bağlı bir hukuk biriminde gerekli müzakerelerin ardından yasalaşması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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