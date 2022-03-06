Neler yapıyorsun öyle Yusuf Yazıcı! Milli futbolcumuz Rusya'da ödül süpürüyor

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, her adeta takımını her hafta ipten alıyor.

TAKIMINI SIRTLADI

Yusuf, Nizhny Novgorod ile oynanan karşılaşmada takımını yine sırtladı. CSKA Moskova, maçın 42. dakikasında 10 kişi kalan rakibini 90+6'da Yusuf Yazıcı'nın attığı golle yendi.

BOŞ GEÇMEDİ

Ligdeki Spartak Moskova derbisinde frikikten fileleri havalandıran Yusuf, bu maçta da ters ayağıyla ceza sahası içinden gol attı. Yusuf, Rusya Kupası'nda 2-1 kazanılan Soçi maçında da 2 asist yapmıştı. Milli futbolcumuz 3 maçta 2 gol, 2 asist üretti.

MAÇIN OYUNCUSU

Yusuf Yazıcı, ligde oynadığı 2 maçta da 'Maçın oyuncusu' seçildi. Taraftarlar sosyal medyada milli futbolcumuzun performansına övgüler yağdırdı.