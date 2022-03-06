Neler yapıyorsun öyle Yusuf Yazıcı! Milli futbolcumuz Rusya'da ödül süpürüyor - Haberler

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Neler yapıyorsun öyle Yusuf Yazıcı! Milli futbolcumuz Rusya'da ödül süpürüyor

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Lille'den CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı, maçları boş geçmiyor. CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın 90+6. dakikada kaydettiği golle Nizhny Novgorod'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puana uzandı. Yusuf, bu hafta da 'Maçın oyuncusu' seçildi.

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, her adeta takımını her hafta ipten alıyor.

Neler yapıyorsun öyle Yusuf Yazıcı! Milli futbolcumuz, Rusya'da ödülleri süpürmekle meşgul

Yusuf, Nizhny Novgorod ile oynanan karşılaşmada takımını yine sırtladı. CSKA Moskova, maçın 42. dakikasında 10 kişi kalan rakibini 90+6'da Yusuf Yazıcı'nın attığı golle yendi.

Neler yapıyorsun öyle Yusuf Yazıcı! Milli futbolcumuz, Rusya'da ödülleri süpürmekle meşgul

Ligdeki Spartak Moskova derbisinde frikikten fileleri havalandıran Yusuf, bu maçta da ters ayağıyla ceza sahası içinden gol attı. Yusuf, Rusya Kupası'nda 2-1 kazanılan Soçi maçında da 2 asist yapmıştı. Milli futbolcumuz 3 maçta 2 gol, 2 asist üretti.

Neler yapıyorsun öyle Yusuf Yazıcı! Milli futbolcumuz, Rusya'da ödülleri süpürmekle meşgul

Yusuf Yazıcı, ligde oynadığı 2 maçta da 'Maçın oyuncusu' seçildi. Taraftarlar sosyal medyada milli futbolcumuzun performansına övgüler yağdırdı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Yusuf Yazıcı, Cska Moskova, Rusya, Spor, Haberler

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