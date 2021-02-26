NECMETTİN ERBAKAN VEFATININ 10'UNCU YILINDA DUALARLA ANILDI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, DHA

Eski Başbakan Merhum Necmettin Erbakan vefatının 10'uncu yılında Eyüp Sultan Camii'nde dualarla anıldı.Saadet Partisi İl Başkanlığı tarafından vefatının 10'uncu yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti 54'üncü Başbakanı Merhum Necmettin Erbakan için Eyüp Sultan Camii'nde Kur'an-ı Kerim okundu. Programa Saadet Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da katıldı. Cuma namazı sonrası Eyüp Sultan Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Camii önünde ise vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı