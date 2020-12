Necip Uysal: "İhtiyaç olursa kaleye de geçerim"

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal:

"Bundan sonra da kötü oynayabilirim ama mücadeleden vazgeçmem"

İSTANBUL - Beşiktaş'ta birçok bölgede forma giyen Necip Uysal, "İhtiyaç olursa kaleye de geçerim" dedi.

Fenerbahçe deplasmanında alınan 4-3'lük galibiyette gösterdiği iyi performansın yanı sıra takımının attığı 3. golde de imzası bulunan Necip Uysal, bu sabah yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başakşehir galibiyetinin ardından gerek takımın gerekse de taraftarların Fenerbahçe maçında 3 puana çok ihtiyacı olduğunu söyleyen Necip, "Çok güzel galibiyet aldık, çok mutluyuz. Sezona zor şartlarda başladık. PAOK maçı bir anda ortaya çıktı, iyi hazırlanamadık. İzinden gelmiştik. Sonraki süreçte takım biraz daha adapte olmaya başladı. Covid sürecim vardı ve sonrasında takıma döndüm. Ne kadar dikkat ederseniz edin bir şekilde bulaşıyor. Karantinadan döndükten sonra Başakşehir maçı vardı. Zorlu bir süreçten geldim. 11-12 gün hiçbir şey yapmadan Başakşehir maçında oynamıştım. Tek idmanla çıkmak zor geliyor. Üstüne de Fenerbahçe derbisi oynadık. Biz her maça tek tek bakarak çıkıyoruz. Şimdi Fenerbahçe maçını unutup Kasımpaşa maçına odaklanmamız gerekiyor. Takımda arkadaşlık üst seviyede ve inşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

"Gol atacağımı hissetmiştim"

Fenerbahçe derbisinde alınan galibiyet nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyen Necip Uysal, "Maç sabahı Utku ile konuşmuştum ve ona gol atacağımı hissettiğimi söylemiştim. O da bana 'Gol atarsan sevincini kayarak yap abi' demişti. Ben de o yüzden kayarak sevindim. 2005'teki maçta Koray abinin sevinci gibi oldu. Çok mutuyum çünkü böyle maçlar unutulmayacak karşılaşmalar" dedi.

Sergen Yalçın'ın yaptığı analizlerle maça çıktıklarını vurgulayan Necip, "Derbinin nasıl olduğunu bize anlattı. Ben 12 yıldır derbi maçlara çıkıyorum, biliyorum bu maçların önemini ve herkes de bunun bilincindeydi, o şekilde sahaya çıktık" diye konuştu.

Fenerbahçe maçında attığı golün ardından eski takım arkadaşı Gökhan Gönül'le konuşup konuşmadığı sorulan Necip, "Gökhan abiyle maçın ardından konuşmadım. Saha dışında ne kadar arkadaşlık büyük olsa da saha içine girdiğimizde arkadaşlık kalmıyor ve elimden geleni takım için vermeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Yine kötü maçlarım olacaktır ama mücadele etmediğim maç olmayacaktır"

Takımda birçok genç oyuncunun olmasını değerlendiren Necip, "Ben de o yollardan geldim buraya. Hepsiyle konuşuyorum ama burada önemli olan bizim hocamızın onlara bakış açısı. Ben altyapıda Sergen hocayla çalıştım. Beni yukarıya göndermek için çok çaba harcadı. Şu andaki arkadaşlar için de Sergen hoca büyük şans. Her zaman görev veriyor. Ersin, Utku, Rıdvan, Erdoğan gibi birçok genç oyuncu var. Onların da bu şansı değerlendirmesi lazım. Maç sayısı olarak da inşallah beni geçerler" dedi.

Zaman zaman aldığı eleştirilere de cevap veren Necip Uysal, "Eleştirilere her zaman açığım. Sadece hakaret olmaması lazım. Benim işim sahada. Her zaman kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Yemeğime, uykuma dikkat ediyorum, sakatlanmamaya çalışıyorum. Sahaya çıktığımda bu forma için ne gerekiyorsa veriyorum. Kötü çok maç oynadım, bundan sonra da oynayabilirim. Ama kimse sahaya çıktığımda 'mücadele etmedi' diyemez. Ne zaman çıksam terimin son damlasına kadar oynuyorum, bu takım için her şeyimi vereceğim" açıklamasında bulundu.

"1 yılda alacağım parayı 3 yılda alıyorum"

Bugüne kadar bütün kazanımlarının Beşiktaş sayesinde olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Necip Uysal, "Buralarda olmam ve bu kadar şey kazanmam Beşiktaş sayesinde oldu. Parasal konuda ve diğer her türlü konuda kulübüme yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben şu anda 1 senede alacağım parayı 3 senede alıyorum. Ben gereken ne olursa olsun yapıyorum" dedi.

Milli takımla ilgili soruyu da yanıtlayan Necip, "Şenol hocanın takdiri. Ben çalışmaya devam ediyorum" cevabını verdi.

Hedefinin futbolu Beşiktaş'ta bırakmak olduğunu dile getiren Necip Uysal, "Hedefim sembol oyuncu olarak futbolu burada bırakmak. Tabii ki futbolda neler olacağını bilmiyorsunuz. Şu anda bu takımda Avrupa Kupaları'nda en fazla forma giyen isim benim. Ayrıca normal maçlarda da en çok oynayan üçüncü oyuncuyum. Hedefim bunları geçip sonrasında futbolu burada bırakmak ve ardından da kulübüme katkı sağlamaya devam etmek" açıklamasını yaptı.

"İhtiyaç olursa kaleye geçerim"

2005'te oynanan ve Pancu'nun kaleye geçip Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı Fenerbahçe derbisi hatırlatılan Necip, "2005'teki maçı statta izlemiştim. Altyapıda eskiden top toplayıcılık yapıyordum. O maçta top toplayıcı değildim ama stada gidip orada izlemiştim" dedi.

Necip Uysal, maç öncesinde ve sonrasında tribüne gitmeleriyle ilgili olarak, "Taraftar statta yoktu ama onların ruhları oradaydı. Onlara inanıyordum. Isınmaya çıkarken de yanlarına gittik maçtan sonra da" diye konuştu.

Hangi bölgede oynamasının önemli olmadığını ve bunun kararını hocanın verdiğini söyleyen Necip, Pancu'nun kaleye geçmesinin hatırlatılması üzerine, "Nerede eksik varsa orada oynarım, benim için sorun yok. İhtiyaç olursa kaleye de geçerim" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BOZHAN MEMİŞ