Ne şiş yandı ne kebap! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında kazanan çıkmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ne şiş yandı ne kebap! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında kazanan çıkmadı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid, sahasında Manchester United'la 1-1 berabere kaldı. Rövanş için avantajlı skoru kapan İngiliz ekibi, 15 Mart'ta Atletico Madrid'i Old Trafford'da konuk edecek.

Atletico Madrid ile Manchester United, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Wanda Metropolitano'da karşı karşıya geldi. Mücadele iki ekibin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Ne şiş yandı ne kebap! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında kazanan çıkmadı

MANCHESTER UNITED AVANTAJI KAPTI

Karşılaşmada Atletico Madrid 7. dakikada Joao Felix'in golüyle öne geçerken İngiliz ekibi 80. dakikada Elanga ile bu gole cevap verdi. Bu sonucun ardından rövanşa avantajlı giden Manchester United, 15 Mart'ta İspanyol ekibini Old Trafford'da konuk edecek.

Ne şiş yandı ne kebap! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında kazanan çıkmadı

Haberler.com - Spor

Manchester United, Atletico Madrid, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title