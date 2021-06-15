NBA'de iki maçta seriler 2-2'de eşitlendi
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NBA'de iki maçta seriler 2-2'de eşitlendi

NBA'de iki maçta seriler 2-2'de eşitlendi
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi'nde Los Angeles Clippers'ın Utah Jazz'ı, Atlanta Hawks'ın ise Philadelphia 76ers'ı yenmesiyle play-off serilerinde 2-2 eşitlik yaşandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde Los Angeles Clippers'ın Utah Jazz'ı, Atlanta Hawks'ın ise Philadelphia 76ers'ı yenmesiyle play-off serilerinde 2-2 eşitlik yaşandı.

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisinin dördüncü maçında Atlanta Hawks, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 103-100 mağlup etti.

Seride yeniden dengeyi sağlayan Hawks'ta 3 oyuncu "double-double" yaptı. Trae Young 25 sayı ve 18 asistle, John Collins 14 sayı ve 12 ribauntla, Clint Capela 12 sayı ve 13 ribauntla bu performansa ulaşırken, Bogdan Bogdanovic ise 22 sayıyla skora destek verdi.

Sixers'ta Tobias Harris 20 sayı ve 5 ribaunt, Joel Embiid 17 sayı ve 21 ribaunt, Seth Curry 17 sayı, Ben Simmons 11 sayı, 12 ribaunt ve 9 asist, mücadeleye ilk 5'te başlayan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 10 sayı, 2'şer ribaunt ve blok, 1 asistle oynadı.

Clippers yıldızlarıyla kazandı

Batı Konferansı yarı final serisinin dördüncü maçında ise Los Angeles Clippers, yıldızları Kawhi Leonard ve Paul George'un skorer oyunuyla konuk ettiği Utah Jazz'i 118-104 mağlup ederek seriyi eşitliğe getirdi.

Clippers'ta Paul George 31 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Kawhi Leonard 31 sayı ve 7 ribaunt, Marcus Morris 24 sayı ve 6 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Jazz cephesinde Donovan Mitchell 37 sayı, 5'er ribaunt ve asistle maçın en skorer oyuncusu oldu. Joe Ingles 19 sayı, Bojan Bogdanovoic 18 sayı ve 5 asist, Rudy Gobert 11 sayı ve 8 ribauntluk performans sergilerken, milli oyuncu Ersan İlyasova ise maçta süre alamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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