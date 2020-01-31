NBA'de Hawks, Young'ın kariyer asist rekoru kırdığı 76ers maçını kazandı

31.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:24

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, oyun kurucusu Trae Young'ın 39 sayı, 18 asist, 6 ribaunt ürettiği karşılaşmada Philadelphia 76ers'ı 127-117 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın son sırasındaki Hawks, play-off mücadelesi veren 76ers'ı, Trae Young'ın üstün performansıyla 127-117 mağlup etti.

Ligdeki 2. yılında all-star olma onurunu yaşayacak Young, ürettiği 39 sayı ve 6 ribaundun yanı sıra 18 de asist yaparak kariyer rekorunu kırdı. Ev sahibi Hawks'ta John Collins de 17 sayı, 20 ribauntla "double double"a imza attı.

76ers'ta Ben Simmons'ın 31, Shake Milton'ın 27, Joel Embiid ve Tobias Harris'in 21'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi. 21 dakika süre alan Furkan Korkmaz ise skora katkı yapamadı.

Cedi'den son şampiyona karşı 8 sayı

Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın sahasında Toronto Raptors'a 115-109 yenildiği mücadeleyi, 8 sayı, 5 ribaunt, 4 asistle tamamladı.

Galibiyet serisini 9 maça çıkaran son şampiyon Raptors'ta Serge Ibaka 26 sayı, Kyle Lowry 23 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Pascal Siakam 19 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı.

Sonuçlar

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 121-107

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 109-115

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 127-117

Boston Celtics-Golden State Warriors: 119-104

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 103-124

Denver Nuggets-Sacramento Kings: 106-100

Kaynak: AA