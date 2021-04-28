Nazilli'de Toros'un güveni tam
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Nazilli'de Toros'un güveni tam

Nazilli'de Toros'un güveni tam
Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son haftaya şampiyonluk iddiasıyla giren Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Mesut Toros, oyuncularına güveniyor.

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son haftaya şampiyonluk iddiasıyla giren Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Mesut Toros, oyuncularına güveniyor. Grupta son hafta öncesi lider Belediye Kütahyaspor'un 2 puan gerisinde yer alan Nazilli, şampiyonluk için cumartesi günü Yomraspor'u deplasmanda yenip, Kütayha'nın yine dış sahada Play-Off'a kalmaya çalışan İskenderun FK'ya yenilmesini bekleyecek. Zor bir maça çıkacaklarını belirten teknik direktör Mesut Toros, şampiyon olmak için mücadele vereceklerini kaydetti.

Yomraspor'u daha önceden tanıdığını belirten Mesut Toros, hiçbir maçın kağıt üzerinde kazanılmadığını belirterek, "Ligdeki bu son maçımız gerçekten de çok zor bir maç olacak. Bizim ve tüm oyuncularımızın moralleri yerinde. Oyuncularımız, yönetim ve tüm şehir istekli. Rabbim inşallah bizlere maç şansı versin. Hayırlısıyla bu şampiyonluk da bize nasip olsun. Sahaya en iyi şekilde çıkıp mücadelemizi vereceğiz. Kütahya da İskenderun deplasmanında olacak. İskenderun kazandığı zaman Play-Off'a kalacak. Onlar da ikinci yarının yükselen takımlarından birisi. Ben geldiğim günden beri şampiyonluğa inanıyorum. İnşallah başaracağız" dedi.

BAŞKAN YELKOVAN'DAN ÇAĞRI

Nazilli Belediyespor Başkanı Soner Yelkovan, Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunarak şampiyonun belli olacağı ligin son haftasında oynanacak müsabakalarda önlemlerin üst düzeye çıkarılmasını talep etti. Başkan Yelkovan, "Kulüplerin kaderleri belirlenecek. Tecrübeli, atmosferi kaldırabilecek, gördüğünü çalan hakemlerin atanmasını istiyoruz. Hiçbir kulüp bu emeklerin boşuna gitmesini istemeyiz. TFF'den ricamız önemli maçlara iyi atamalar yapılsın. Şaibeye mahal verilmesin istiyoruz. Maçların aynı saatte başlamasını, gereksiz uzatma verilmemesini istiyoruz. Çünkü bu hafta şampiyonun belirleneceği en önemli hafta" açıklamasını yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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