Nazilli Belediyespor geriye düştü
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Nazilli Belediyespor geriye düştü

04.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:43
Nazilli Belediyespor geriye düştü

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak liderlik koltuğuna kurulduğu serinin ardından son 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgiyle sarsılan Nazilli Belediyespor, zirve hedefinin gerisinde kaldı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak liderlik koltuğuna kurulduğu serinin ardından son 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgiyle sarsılan Nazilli Belediyespor, zirve hedefinin gerisinde kaldı. Son olarak evinde 87'nci dakikada öne geçtiği Halide Edip Adıvarspor sınavında galibiyeti 90+5'inci dakikada kalesinde gördüğü golle kaçırıp 1-1'lik beraberliğe razı olan siyah-beyazlı ekip, maç eksiğine rağmen liderliği devralan Belediye Kütahyaspor'un 4 puan gerisine düştü.

Annesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle hafta içi İstanbul'da olan ve takımla birlikte antrenmanlara çıkamayan teknik direktör Hasan Şermet, mağlubiyetle yıkıldı. Maç öncesi yönetimin görüşme yaparak yola devam etme kararı verdiği Şermet, üzüntülü olduklarını belirterek, "Konuşulacak bir şey yok. Oyuncularımız özellikle maçın ikinci yarısında iyi mücadele ettiler. Golü de buldular. Ancak uzatma dakikalarında kalemizde gördüğümüz gol 2 puan kaybetmemize neden oldu" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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