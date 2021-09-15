Nazilli Belediyesi Ocaklı Mahallesi'nde yeni yol açma çalışması başlattı - Haberler
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Nazilli Belediyesi Ocaklı Mahallesi'nde yeni yol açma çalışması başlattı

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Nazilli Belediyesi Ocaklı Mahallesi'nde yeni yol açma çalışması başlattı

Nazilli Belediyesi ekipleri Ocaklı Mahallesi Mersin Kırı mevkiinde yeni yol açma çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri Ocaklı Mahallesi Mersin Kırı mevkiinde yeni yol açma çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçenin her geçen gün büyümeye devam eden noktalarından biri olan Ocaklı Mahallesi'nde yeni yol açma çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında 250 metre uzunluk ve 8 metre genişliğe sahip yaklaşık 2 bin metrekare alan, iş makineleri ile stabilize edildi.

Bordür döşeme çalışmalarının akabinde parke taşı döşemesi yapılarak yolun kısa sürede yaya ve araç trafiğine açılacağını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Şehrimiz dört bir yandan büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Yerleşime açılan noktalarda yol çalışmalarımızı ivedilikle gerçekleştirerek vatandaşımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz yolumuzun stabilizesi için bugün itibariyle çalışmalarına başladı. Kentimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Çalışmalarından dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden mahalle sakinleri, "Toprak yol olması sebebiyle tozdan çok etkileniyorduk. Burada 100'e yakın aile yaşıyor. Hem yaya hem de araç trafiği oldukça zordu. Belediye başkanımıza ve ekibine çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Nazilli Belediyesi Ocaklı Mahallesi'nde yeni yol açma çalışması başlattı

Nazilli Belediyesi Ocaklı Mahallesi'nde yeni yol açma çalışması başlattı

Nazilli Belediyesi Ocaklı Mahallesi'nde yeni yol açma çalışması başlattı

Nazilli Belediyesi Ocaklı Mahallesi'nde yeni yol açma çalışması başlattı

Nazilli Belediyesi Ocaklı Mahallesi'nde yeni yol açma çalışması başlattı

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