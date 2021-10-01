Nazilli Belediyesi Aksu Mahallesi düğün alanını yeniliyor - Haberler
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Nazilli Belediyesi Aksu Mahallesi düğün alanını yeniliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Nazilli Belediyesi Aksu Mahallesi düğün alanını yeniliyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, Aksu Mahallesi'nde mevcut düğün salonunun zemin kazıma ve yenileme çalışmaları için harekete geçti.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi ekipleri, Aksu Mahallesi'nde mevcut düğün salonunun zemin kazıma ve yenileme çalışmaları için harekete geçti.

Merkez kırsala tüm noktalara hizmet götürmeye devam eden Nazilli Belediyesi, Aksu Mahallesi'nde düğün salonu yenileme çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yakından takip eden Aksu Mahalle Muhtarı Nevzat Selek, "20 sene önce yapılmış olan düğün salonumuzun zemini oldukça kötü durumdaydı. Kullanmakta zorlanıyorduk. Başkanımızdan rica ettik. Sağ olsun, baştan sona yenileniyor. Mahallem ve şahsım adına başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yaklaşık bin 100 metrekare alanda yenileme işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Öncelikte eski zeminin tamamında kazıma işlemlerimizi yaptık. Kullanışsız ve kötü durumdaki zeminin tesviyesi ekiplerimizce yapıldı. Akabinde düğün salonumuza uygun şekilde parke taşlarımızın döşenmesi için ivedilikle çalışmalarımızı başlattık. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Kıymetli çalışmalarından dolayı her birine teşekkür ediyorum. 82 mahallemizin tamamının eksiklerini gidermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli Belediyesi Aksu Mahallesi düğün alanını yeniliyor

Nazilli Belediyesi Aksu Mahallesi düğün alanını yeniliyor

Nazilli Belediyesi Aksu Mahallesi düğün alanını yeniliyor

Nazilli Belediyesi Aksu Mahallesi düğün alanını yeniliyor

Nazilli Belediyesi Aksu Mahallesi düğün alanını yeniliyor

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