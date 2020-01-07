: Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası NATO, Irak'taki askerlerinin yerini geçici olarak değiştirdi

07.01.2020 19:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:57

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesi sonrası bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor. ABD ve İran'ın peş peşe tehdit açıklamaları sonrası NATO, eğitim misyonu kapsamında Irak'ta bulunan askeri personelinin bir kısmının yerini geçici olarak değiştirdiğini duyurdu.

"PERSONELİN GÜVENLİĞİ İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINIYOR"

NATO yetkilisi, yaptığı açıklamada, personelin güvenliğinin büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Bu nedenle İttifakın Irak'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini bir süreliğine askıya aldığını anımsatan NATO yetkilisi, personelin güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemin alındığını vurguladı.

ASKERİ PERSONELİN YERİ GEÇİCİ OLARAK DEĞİŞİYOR

NATO yetkilisi, "Askeri personelimizin bir kısmının yerini hem Irak içinde hem de dışında olmak üzere geçici olarak değiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Güvenlik durumu düzeldiğinde NATO'nun Irak'taki eğitim misyonunu tekrar başlatmaya hazır olduğunu belirten NATO yetkilisi, İttifakın uluslararası terörle mücadele konusunda kararlı olduğunun altını çizdi.

NATO yetkilisi, personelin güvenliğini sağlamak için daha fazla operasyonel bilgi veremeyeceğini belirtti.

500 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

2018'de Irak hükümetinin talebi üzerine başkent Bağdat'ta kurulan NATO'nun Irak eğitim misyonunda farklı müttefiklerden yaklaşık 500 personel görev yapıyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta tekrar faaliyet göstermesini engellemeyi amaçlayan misyona, 29 NATO üyesinin yanı sıra ortak ülkeler Avustralya, İsveç ve Finlandiya katkı sağlıyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Kaynak: AA

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