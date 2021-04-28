NASA ve SpaceX kötü hava koşulları nedeniyle astronotların dönüşünü erteledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NASA ve SpaceX kötü hava koşulları nedeniyle astronotların dönüşünü erteledi

NASA ve SpaceX kötü hava koşulları nedeniyle astronotların dönüşünü erteledi
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) 4 astronotu Dünya'ya taşıyacak Crew Dragon mekiğinin bugün yapılması planlanan seferinin ertelendiğini bildirdi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) 4 astronotu Dünya'ya taşıyacak Crew Dragon mekiğinin bugün yapılması planlanan seferinin ertelendiğini bildirdi.

NASA'dan yapılan açıklamada, ABD'li astronotlar Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) astronot Soiçi Noguçi'yi taşıyacak mekiğin inişinin, kötü hava şartları nedeniyle 30 Nisan'a ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, astronotları taşıyan kapsülün inmesinin planlandığı Florida açıklarında deniz rüzgarlarının hızının standart koşulların üzerinde ölçülmesi nedeniyle söz konusu kararın alındığı belirtildi.

SpaceX, NASA'nın Ticari Mürettebat Hizmetleri programı kapsamında Crew Dragon mekiği ile ISS'ye astronot taşıyor.

Şirket, "Demo-1" adı verilen bir insansız test uçuşunu gerçekleştirmiş, ardından Mayıs 2020'de "Demo-2" adı verilen insanlı test uçuşu ile iki astronotu istasyona taşımıştı.

SpaceX, "Crew-1" adını verdiği görev kapsamında, Kasım 2020'de 4 kişilik astronot ekibini ISS'ye ulaştırmıştı.

"Crew-1 görevi", NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından sonra ABD'den uzaya yapılan ilk insanlı sefer olmuştu.

NASA'nın personel mekiği üretmeyi durdurması nedeniyle ISS'de görevli astronot ve kozmonotlar, bundan önce Rus yapımı "Soyuz" mekikleriyle taşınıyordu.

ISS'de 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor

NASA, ESA, JAXA, Rusya Federal Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi ISS'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

NASA'nın "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında, Amerikan firmaları Northrop Grumman "Cygnus", SpaceX ise "Dragon" isimli kargo mekikleri ile ISS'ye ikmal malzemeleri taşıyor.

"Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında ISS'ye personel taşımak üzere ABD'li Boeing şirketi de "CST-100 Starliner" uzay mekikleriyle test uçuşları yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Jeff Bezos ve Elon Musk, NASA yüzünden karşı karşıya geldi
Jeff Bezos ve Elon Musk, NASA yüzünden karşı karşıya geldi
Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük
Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük
12 yaşındaki çocuk hem lise hem de üniversiteden mezun olacak
12 yaşındaki çocuk hem lise hem de üniversiteden mezun olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Vedat Bilgin Adnan Menderes Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Diego Yılmaz Vural Fırat Aydınus Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: NASA ve SpaceX kötü hava koşulları nedeniyle astronotların dönüşünü erteledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:52:55. #1.14#

title