Narven, 250 Milyonluk Yatırımı ile 2'inci Yılına Girdi

Bolu'da, hizmete açılan ve bugüne kadar 250 milyonluk yatırıma ulaşan Narven Termal Kasaba, hizmete açılışının ikinci yılını çeşitli etkinliklerle kutladı.

Tabiatın kalbi olarak adlandırılan Bolu'da kurulan ve adını Anadolu'da yetişen Karaağaç'tan alan Narven Termal Kasaba, bugüne kadar yapılan 250 milyon liralık yatırımla büyümeye devam ediyor. 2013 yılında kurulan ve bugüne kadar yapılan yatırımlarla 408 konut sayısına ulaşan Narven Termal Kasaba, kuruluşunu ikinci yılını etkinliklerle kutladı.

Narven A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ericek, İcra Kurulu Başkanı Halit Yıldız, Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin Nalçacı ve Genel Müdür Serdar Yıldız'ın ev sahipliğinde, Narven'in hizmete girişinin ikinci yılı anısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın da katılımıyla fidan dikildi. Fidan dikiminin ardından Bolu Belediye Bandosu'nun verdiği konser eşliğinde Narven pastası kesildi.

Etkinlikte konşan Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız, "Hatırlarsanız tesisimizin ilk yıl kutlamalarında, Bolu'nun bereketli topraklarına bıraktığımız Narven tohumunun büyüyerek, gölgesinde nesillerin dinleneceği ulu bir ağaç olacağını ifade etmiştik. Bu süre içinde yatırımlarımız hız kesmeden devam ederken konuklarımıza vermiş olduğumuz hizmetten dolayı yüzlerinde beliren sıcacık gülümsemeler bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Artık biliyoruz ki Narven, sağlıklı yaşamın ve daha önemlisi sağlıklı bir şekilde yaş almanın en güzel duraklarından biri oldu" dedi.

"2018'de 60 milyonluk yatırımımız var"

Konuşmasında Narven'in yatırım boyutuna değinen Yıldız, "Bu güne kadar 250 milyon TL net yatırım yaptık ve yatırımlarımızı kesmeden aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. 2018 yılı içerisinde net 60 milyonluk yatırımımız var bu yatırımla da 95 adet daha konut ekleyeceğiz. Son bir yıl içerisinde yaklaşık 90 milyon TL yatırım yaptık. Bu yatırım çerçevesinde 180 adet konutu hizmete aldık. Narven sadece bir konut projesi değil, 3 Nesil 4 Mevsim hitap ettiğimiz bir termal tesis. Bu güne kadar yaklaşık 400 bin kişi ağırladık, bu sene içerisinde yapılan yatırımlarla beraber de 408 konutlu kapasiteye çıktık ve yılda 500 bin kişi ağırlayabilecek bir kapasiteye ulaştık. Bu noktada yatırımlarımıza da devam ediyoruz" diye konuştu.

"Eğlence merkezimizle ödül aldık"

Yıldız, Narven'de bir ilke imza atarak Türkiye'nin turizm tesislerinde kurulan en uzun zipline hattını kurduklarını belirterek, "Tesisimiz 7'den 70'e her yaşa hitap ederek, 3 nesil tatil anlayışı ile termal sektörünü gençler için de tercih edilebilir hale getirdi. Yapmış olduğumuz bu önemli yatırımın meyvesini güzel bir ödül ile taçlandırdık. Narven Macera Parkı, İstanbul'da Uluslararası düzeyde düzenlenen bir yarışmada En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi ödülüne layık görüldü" şeklinde konuştu.

Narven'de 5 yıldızlı otel kuruluyor

Otel yatırımı hakkında da bilgi veren Yıldız şunları kaydetti:

Yeni çalışmalar hakkında bilgi veren Yıldız, "Her kesimden baskı aldığımız ve bizim içinde çok önemli olan beş yıldızlı otelimizin de projelendirme çalışmalarına başladık. Otelimiz sadece bir otel değil bölgenin en büyük kongre merkezi olacak ve hem turizmi çeşitlendirip hem de Bolu'ya çok ciddi bir akış sağlayacak. Yatırımlar güzel, rakamlar güzel ve tabi bunların bir sonuca bağlanması gerekiyor. Bu aynı zamanda teveccühün de göstergesi" ifadelerin kullandı.

"Yoğun talep var"

Türkiye'nin 4 bir tarafından yatırım talebi aldıklarını söyleyen Serdar Yıldız sözlerini şöyle tamamladı, "Bugüne kadar 17 bin devre satışı yapmış durumdayız. Bu da demek oluyor ki %90 satış başarısı. Bu hem misafirlerimizi memnun ettiğimizi gösteriyor, hem de bir noktada doğru yatırımlar yaptığımızı gösteriyor ve bunlar bizleri çok mutlu ediyor." - BOLU