Narenciye üreticilerinin gözü, Demir İpek Yolu'yla Orta Asya pazarında
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Narenciye üreticilerinin gözü, Demir İpek Yolu'yla Orta Asya pazarında

Narenciye üreticilerinin gözü, Demir İpek Yolu'yla Orta Asya pazarında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, toplam narenciye üretimi 5 milyon tonu geçen, toplam ihracatı ise 1.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, toplam narenciye üretimi 5 milyon tonu geçen, toplam ihracatı ise 1.8 milyon tona ulaşan narenciyenin önemine dikkati çekerek, pazardaki gücünün artması için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Çin ile narenciye alım protokolü imzalamasını sabırsızlıkla beklediklerini bildirdi.

Doğru, konuya ilişkin açıklamasında, bağışıklığı arttırdığı uzmanlar tarafından açıklanan narenciyeye olan talebin bu yıl dünya genelindeki etkisini sürdüren Covid-19 virüsü nedeniyle daha da artacağını, bunun da çiftçi gelirinin yanında ülke ekonomisine de önemli katkılar sunacağını ümit ettiklerini bildirdi.

Türkiye'de 25 yıl önce 2 milyon ton narenciye üretildiğini ve bunun yaklaşık 500 bin tonunun ihraç edildiğini hatırlatan Doğru, "Artan nüfusla beraber iç tüketim ve ihracata paralel olarak yeni çeşitlerle tesis edilen yeni narenciye bahçelerimiz oldu. Narenciyede üretim miktarı, verime henüz başlamayan fidanlar hariç, 5 milyon tonu geçerken ihracatımız ise 1.8 milyon tona ulaşmaktadır" dedi.

Doğru, uluslararası rekabetin arttığı bir ortamda, Akdeniz kuşağındaki belli iklimlerde yetişen narenciyenin ihracatını üretime paralel olarak daha da arttırmak ve yeni pazarlar ve lojistik yolları bulmak mecburiyeti oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Orta Asya'ya açılan kapımız olan dost Azerbaycan ile Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Çin'e daha fazla ürünü, daha kısa zamanda ve daha ucuza ulaştırmamız gereklidir. Bu konuda yapımı tamamlanan Demir İpek Yolu Projesinin Adana ve Mersin'e bağlanarak Kars üzerinden orta Asya ülkelerine narenciye ve diğer yaş meyve-sebzelerin ihracatında çığır açabiliriz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın, Ticaret Bakanlığımızın ve Ulaştırma Bakanlığımızın nezdinde bölge milletvekillerimizin ortak çalışmasıyla Çukurova'nın yaş meyve ve sebzesi demiryolu hattıyla Reefer (soğutuculu) konteynerler ile daha ucuz ve hızlı ihraç edilerek bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak ve Türk tarımının rekabet gücünü arttıracaktır."

Mutlu Doğru, demiryolu projesi ile ulaşımda Çin'e bile daha ucuz ve hızlı narenciye ihraç edebilmek için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Çin ile narenciye alım protokolü imzalamasını halen sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Bu konuda da Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'yi narenciye üreticileri ve ihracatçılarına destek olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Narenciye üreticilerinin gözü, Demir İpek Yolu'yla Orta Asya pazarında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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