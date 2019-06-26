Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, düğün, nişan ve çeşitli eğlencelerde havaya ve çevreye ateş açılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma" projesi kapsamında vatandaşların nişan, düğün ve benzeri kutlama tarihinden en az 48 saat önce Polis Merkezi Amirliğine müracaat ederek izin almaları gerektiği belirtildi.

Düğün ve benzeri merasimlerin çoğunlukla dar alanlarda, trafik akışının mevcut olduğu sokak veya yollar üzerinde yapıldığı, katılımcıların da anlık sevinç ve coşku duygularıyla toplumun huzurunu bozabilecek davranışlar sergiledikleri vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan etkinliklerde vatandaşların herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları için ilk olarak Polis Merkezi Amirliklerinden izin alınmalıdır. Organizasyonlarda silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin taahhütname alınacaktır. Muhtarlar bölgelerinde silah atıldığını öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirmelidirler. Farkındalık oluşturmak amacıyla havaya ateş açılmaması, silah kullanılmamasına yönelik afiş örnekleri temin edilerek çevreye asılmalıdır. Aksine davranan kişiler hakkında adli veya idari işlemler derhal tesis edilecektir. Kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliği için il sınırları içerisinde yapılan düğün, nişan, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması tüm vatandaşların güvenliği için önem arz etmektedir."

Kaynak: AA