Mut'tan 80 bin ton kayısı ihraç edildi
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Mut'tan 80 bin ton kayısı ihraç edildi

Mut'tan 80 bin ton kayısı ihraç edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin'in Mut ilçesinde üretilen 150 bin ton kayısının 80 bin tonunun ihraç edildiği bildirildi.

Mersin'in Mut ilçesinde üretilen 150 bin ton kayısının 80 bin tonunun ihraç edildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, yaptığı açıklamada, dayanıklı, kokusu, aroması ve lezzetiyle Mut kayısısının artık dünyada da bir marka haline geldiğini söyledi.

Kayısı ihracatının Ortadoğu ülkeleri ve Rusya'ya gerçekleştirildiğini belirten Acar, "Bu yıl 65 bin dekar araziden 150 bin ton kayısı rekoltesi elde edildi. 70 bin ton kayısı iç piyasada tüketilirken 80 bin ton kayısı ise ihraç edildi.

Üretici kaliteli ve verimli kayısı üretmenin ustası oldu. Bunun da karşılığını fazlasıyla alıyor. Her yıl ilçemize ihracatçı acaba gelecek mi diye bir endişemiz kalmadı. Kayısı sezonu başlamadan ilçemize 20 ihracatçı tezgahını açarken bu yıl ise 50 ihracatçı firma Mut halinde kayısı alımı yaptı. İhracatın ilk kayısı alımı 35 liradan alıcı buldu. İlçede ağırlıklı olarak, al kayısı, precoce de thriyinthe, septik, İtalyan tokalı, tokaloğlu, bebeko, karacabey, ninfa, mogador, şekerpare ve çağataybey cinsi kayısı üretimi yapılmakta. Çiftçilerimiz de kaliteli kayısı üretmenin karşılığını fazlasıyla aldı" dedi. - MERSİN

Mut'tan 80 bin ton kayısı ihraç edildi
Mut'tan 80 bin ton kayısı ihraç edildi
Mut'tan 80 bin ton kayısı ihraç edildi
Mut'tan 80 bin ton kayısı ihraç edildi
Mut'tan 80 bin ton kayısı ihraç edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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