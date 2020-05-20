Mut'ta hırsızlıktan aranan 3 şüpheli yakalandı Mersin'in Mut ilçesinde hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

Mersin'in Mut ilçesinde hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oto ve iş yerinden hırsızlık ile kamu malına zarar vermekten aranan T.T., R.A. ve A.A. adlı şüphelileri yakaladı.

Gözaltın alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - MERSİN

Kaynak: İHA