Mut'ta hırsızlıktan aranan 3 şüpheli yakalandı
Mersin'in Mut ilçesinde hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 3 kişi yakalandı.
20.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:31
Mersin'in Mut ilçesinde hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oto ve iş yerinden hırsızlık ile kamu malına zarar vermekten aranan T.T., R.A. ve A.A. adlı şüphelileri yakaladı.
Gözaltın alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - MERSİN
Kaynak: İHA