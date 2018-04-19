Mustafa Savaş; "Türkiye, Bazı Çevreleri Rahatsız Etmiştir"

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Savaş; "Büyüyen, gelişen ve dünya siyasetinde çok daha fazla söz sahibi olan Türkiye, bazı çevreleri rahatsız etmiştir" dedi.

Alınan erken seçim kararını değerlendiren AK Parti'li Mustafa Savaş; "Bu nedenle Türkiye'yi yolundan alıkoyma çabası güden bu şer güçler 15 Temmuz Hain darbe girişimine kalkışmıştır. Fakat Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve aziz milletimizin kudreti karşısında hezimete uğramışlardır. Görülmüştür ki devletimizin büyümesi adına şer odaklarının engellemeye çalıştığı Cumhurbaşkanlığı sistemi hayati önemdedir. Bugün iç ve dış politikada alınan kararların devletin tüm kurumlarınca hızla hayata geçirilmesinin ne denli önemli olduğu çok net bir şekilde görülmektedir. Çünkü Devletimiz büyümekte, milletimiz de daha fazla kalkınmakta kararlıdır. Bu irade Cumhur ittifakı ile kendisini çok net bir şekilde göstermiş, bu vesile ile aziz milletimizin onayı için erken secim kararı alınmıştır" dedi.

"Erken seçim kararı, ülke siyasi tarihimizde yaşanan siyasi krizler neticesinde alınan kararlar gibi olmamış, aksine kalkınma hamlesinde şahlanan bir Türkiye'nin önündeki engellerin üzerinden atlamasına yardımcı olmak için alınan bir karar olmuştur" diyen Savaş, şöyle konuştu: "Milletimizin bu irade yönünde sandıktan çıkaracağı destek sadece bugün için değil, gelecek nesillerimiz yani yarınlarımız için alınmış tarihi bir karardır. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi çok daha fazla büyütmekte kararlı olan AK Parti iktidarımız büyümenin önündeki engelleri de yok etmekte ısrarcıdır. Bundan dolayı milletimiz 24 Haziran 2018 Pazar günü 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürüyen büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açacaktır. 24 Haziran 2018 günü gerçekleşecek seçimin ülkemize, milletimize, devletimize ve Aydınımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" - AYDIN