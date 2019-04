Mustafa Demir görevi devraldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir görevi devraldı

SAMSUN - 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 47,37 oy alarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Mustafa Demir, görevi devraldı.

Sabah, Samsun Adliyesi'nde, Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver'den mazbatasını alan Mustafa Demir, daha sonra milletvekilleri ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı'na giderek teşkilatla bir araya geldi. İl Başkanlığı ziyaretinin ardından yürüyerek Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Başkan Demir, eski Başkan Zihni Şahin ve yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı. Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara seslenen Başkan Demir, hizmet maratonunun şu andan itibaren başladığını söyledi.

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Yusuf Ziya Yılmaz, Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın selamlama konuşmalarının ardından söz alan eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, MHP ve AK Parti yönetici ve çalışanlarına teşekkür etti.

"Şahlanış yürüyüşüne birlikte başlıyoruz"

İyi bir seçim çalışması yürüttüklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Seçim kampanyamızda nefsani hiçbir şey gündemimizde olmadı. Gelecek 5 yılda emanetinizi yerine getirirken asla nefsani hiçbir konu, gelecek hedefimizden, doğru yolumuzdan alıkoyamayacak. 19 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız, 'Samsun şahlanışa hazır mısınız' dedi. Bugün bu görevi devraldıktan sonra şahlanış yürüyüşüne birlikte başlıyoruz. Bu an bunun startı. Tüm imkanlarımızı, tüm beşeri sermayemizi, tüm insanı gücümüzü, Cumhur İttifakı gücünü, milletvekillerimizin ve tüm Samsunlu hemşehrimizin sinerjisini yönetimimize katacağız. Tüm Samsunlu hemşehrilerimin, denetim ve takip anlamında öneri, proje ve hizmet taleplerine açık olacağız. Seçim kampanyasında bize en çok sorulan soru şuydu; 'seçimde geliyorsunuz acaba seçimden sonra size ulaşabilecek miyiz?'. Ben her platformda ifade ettim. 100 yüz ulaşılabilirliği temin edeceğiz. Bu bizim olmazsa olmazımız. Bir başka konu iş, aş. Samsun Karadeniz'in başkenti. Samsun iş, AŞ potansiyeli itibariyle Türkiye'nin en avantajlı şehri. Önümüzdeki 5 yılda iş ve AŞ konusunda kesin çözümü hedefleyen projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından okunan duanın ardından başkanlık makamına çıkıldı. Burada eski Başkan Zihni Şahin, mührü teslim ederek başkanlık görevini Mustafa Demir'e devretti.

Kaynak: İHA