Mustafa Cengiz: Hakemler başka bir varlığa mı dönüştü?

09.02.2020 21:52 | Son Güncelleme: 09.02.2020 21:52

"Biz Kadıköy'e kazanmaya gidiyoruz"

"Türkiye Futbol Federasyonu, hepimizin federasyonu"

"18 şampiyon çıkmaz, 1 şampiyon çıkar" " Kayyum talebi Galatasaray 'ı sadece kaosa götürür""Hak edenin kazanmasını, hak edenin de Galatasaray olmasını diliyorum""Ben her yerde her zaman varım"Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, – Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz , "Geçen yıl Kasım ayında biz Rusya'daydık. 17 kulüp adına sadece 8 kulübün imzaladığı bir bildiri yayımlandı. Bu bildiriyi hazırlayanların baş aktörlerinden birinin bugün şiddetle hakemlerden şikayet etmesine ben anlam veremiyorum. Bu dayanılmaz bir çelişki. Siz hakemler de hata yapabilir derken ne oldu da hakemler başka bir varlığa mı dönüştü? Hakemler melek mi oldu ne oldu? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum" dedi.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.Mustafa Cengiz, bir savaş içinde olmadıklarını, rakiplerin de düşman olmadığını ifade ederek, "Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor hepsi bizim arkadaşımız, dayımız, eniştemiz, babamız, annemiz. Her biri farklı renklere gönül vermiş bir mozaik halindeyiz. Sadece renkler bizi ayırt ediyor. Biz düşman değiliz, bütün söylemlerimizde lütfen futbolu, nefret şarjı haline getirmeyelim. Yöneticiler olarak konuştuklarımıza dikkat edelim. İnsanları kendi başarısızlıklarımız için sokaklara dökecek söylemlerden kaçınalım. Öfkeli de olabilirsiniz, öfkenizde haklı da olabilirsiniz, haklı nedenleriniz de olabilir ama bu söylemleri lütfen kitlesel eylemlere götürmeyelim. Lütfen toplumsal duygularla, sportif duygularla karıştırarak şiddete doğru yönlendirmeyelim. Buna lütfen dikkat edelim. Söyleyen başkan gülüyormuş, ben şunu söyleyeyim, Galatasaray rekabetinden başka bir şey onu ağlatmasın. Ben kötülük dilemem. Şunu da anlamıyorum, siz hep gülüyorsunuz ama her gün çıkıp televizyonlarda ağlıyorsunuz. Bir de kesinlikle şunu da anlamıyorum, geçen yıl Kasım ayında biz Rusya'daydık. 17 kulüp adına sadece 8 kulübün imzaladığı bir bildiri yayımlandı. Bu bildiriyi hazırlayanların baş aktörlerinden birinin bugün şiddetle hakemlerden şikayet etmesine ben anlam veremiyorum. Bu dayanılmaz bir çelişki. Siz hakemler de hata yapabilir derken ne oldu da hakemler başka bir varlığa mı dönüştü? Hakemler melek mi oldu ne oldu? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. O nedenle geçmişe dönüp bakmalı ve ileriye olumlu mesajlar vermeliyiz. Devletin bakanlarına, belediye reislerine, kamu kuruluşlarına, devlet bankalarına çakacaksınız sonra da devlet babaya teşekkür edeceksiniz. Ben bunu anlamıyorum. Bir ailede bütün evlatlara saldıracaksınız sonra da babaya teşekkür edeceksiniz. Buna da bir anlam veremiyorum. Genel anlamda bunu diyebilirim."BİZ KADIKÖY'E KAZANMAYA GİDİYORUZ"İki hafta sonra oynanacak olan Fenerbahçe derbisine değinen Cengiz, Kadıköy'e kazanmak için gideceklerini söyleyerek, "Bakın, kazanabilir ya da kaybedebiliriz. Ben kaç yıldır kazanamıyorum belki yine kazanamayabilirim ama ben kazanmaya gidiyorum. Mümkün olan en az hatayla, adil, dostça bir mücadele olsun. Biz hakem hatası da istemiyoruz, bizim karakterimizde bu var. Samimi olarak bunu söylüyorum, ister inanın ister inanmayın. Biz orada yenebiliriz de 6-0 yenildik, ona da televizyon programı yaptılar. Beşiktaş şampiyon olmuş, ben yanılmış olabilirim" şeklinde konuştu."TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU, HEPİMİZİN FEDERASYONU"Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) sordukları soruya hala cevap alamadıklarının altını çizen Mustafa Cengiz, "Türkiye Futbol Federasyonu, hepimizin federasyonu. Biz onu yok ederek, bir yere varamayız. Biz Galatasaray olarak kuralların uygulanmasında soru sorduk. Dedik ki, 'Siz hangi maddeye göre bir takımımıza limit artırımı verdiniz?', biz bunu sorduk. Dört maddenin hiçbirine uymuyor. Hala daha yanıt alamadık. Biz kibarca soru soruyor, merak ediyoruz. Bundan daha basit bir soru yok" ifadelerini kullandı."18 ŞAMPİYON ÇIKMAZ, BİR ŞAMPİYON ÇIKAR"Türkiye'de futbolun geleceği için birlik ve beraberlik halinde hareket etmeleri gerektiğini söyleyen Cengiz, "Herkesin yaralı olduğu yerde genel bir konsensüsten bahsetmek zordur ama aklı selim, hoşgörü ve sporun kardeşlik için yapılmasıyla birliğin tesis edileceğine inanıyorum. 18 şampiyon çıkmaz, 1 şampiyon çıkar. Bugün 7 takım potada, müthiş bir mücadele var. Bundan keyif almamız gerekir. Yeter ki eşit ve adil bir yarış olsun. Sadece kendimiz için değil herkes için adalet istemeliyiz" diye konuştu."KAYYUM TALEBİ GALATASARAY'I SADECE KAOSA GÖTÜRÜR"Galatasaray için olası kayyum tehlikesine de değinen Mustafa Cengiz, şunları söyledi: "Kayyum tehlikesi yok. Yüzyıllık tarih içerisinde ben ilk defa duydum. Kayyuma neden gidersiniz? Mali ve idari açıdan iflas edersiniz ve kayyum istersiniz. Genelde de mahkemeler bunu otomatik atar fakat ben ilk defa bir kulüpten seçime gitmek için kayyum atanmasını istediğini görüyorum. Ben buna çok üzülüyorum. Böyle bir talep Galatasaray'ı sadece kaosa götürür. Ben buna cevap verirken bile kelimeleri seçemiyorum. Böyle bir talepten utanıyorum. İfadelerimizden, aksanımızdan hoşlanmayabilirsiniz ama kayyum talep etmek hele de mali ve idari açıdan başarılardan sonra bunu istemeyi ben iyi niyetle açıklayamam""HAK EDENİN KAZANMASINI, HAK EDENİN DE GALATASARAY OLMASINI DİLİYORUM"Galatasaray'ın şampiyonluk şansına da değinen Cengiz, "Hocamızın da geçen yıl ifade ettiği gibi, son 90 dakika bitmeden mücadele bitmez. Galatasaray bu mücadelenin her zaman merkezindedir ama bütün takımlara da saygı duyuyorum. Hak edenin kazanmasını, hak edenin de Galatasaray olmasını diliyorum. Bu kadar diyebilirim" dedi.Öte yandan Mustafa Cengiz, kulüp başkanları olarak televizyona çıkma önerisine sıcak baktığını belirterek, "Ben her yerde her zaman varım. Diğer başkanları ikna etsinler. Televizyona çok çıkmayı seviyor neredeyse bazı başkanlar haber bültenlerini sunacak, elinizden ekmek gidebilir. Dikkatli olun" açıklamasında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mustafa Cengiz'in açıklamaları

Kaynak: DHA