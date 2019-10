Mustafa Cengiz: "Bizim tek derdimiz Fatih Terim olsun"

08.10.2019 18:01

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ömer Hanedar'ın cenazesinin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Fatih Terim'le aralarında herhangi bir problem olmadığını söyleyen Cengiz, "Bizim tek derdimiz Fatih Terim olsun. O bizim için dert olmaz" diye konuştu. Cengiz, Riva projesini yeniden hayata geçirmek için çabaladıklarını da sözlerine ekledi.



Şükrü Hanedar'ın babası Ömer Hanedar'ın cenazesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair soruları yanıtladı. Rahmetli Ömer Hanedar'ın 91 yaşında hayata gözlerini yumduğunu hatırlatan Cengiz, "Maşallah aklı başında vefat etti. Şükrü kardeşimiz bizim mücadele arkadaşımız. Acısını paylaşmak üzere bütün camia buradaydı. Acıları paylaştıkça azaltmaya çalışıyoruz. Gani gani rahmet diliyorum meftaya" diye konuştu.



"Keşke tek derdimiz Fatih Terim olsa"



Fatih Terim'le kulüpte yapılan görüşmenin detaylarıyla ilgili olarak konuşan Mustafa Cengiz, "Ben, 1 bardak suda nasıl fırtına kopartıldığını, bütün şer cephelerinin, tabiri caizse lağım farelerinin gerek yönetimimize gerek hocamıza nasıl saldırdığını şaşkınlıkla izledim. Ben tamamını izleyemedim. Bana intikal edenlerin tamamını hukuka sevk ettik. Bu ülkede hukuk, adalet var ise, bu oluşturulmak istenen algıyı kıracaktır, buna inanıyoruz. İnsanlar hem hocamızın hem yönetimin haysiyetine onuruna saldırıcı ve yalan beyanlar üzerine yorumlar yapmışlar. Bize intikal eden bunlar. Bunlar bizi üzüyor. Buradan açık ve net ifade ediyorum, bizim derdimiz Fatih Terim olsun. O asla bizim derdimiz olmaz, onurumuz, gururumuz olur, başarılarımızın ikonu olur. Hocamızla aramızda en ufak sorun yok. Fakat her yönetimde başarıya giden her yolda, binlerce parametre içinde yüzde 100 birlikte olmanız mümkün değil. Nihayetinde biz senkronize yüzme takımı değiliz. Görüş ayrılıkları, fikir ayrılıkları olabilir ama Fatih Hocamla bizim bunu çözmemiz için 5 dakika yeter. Karşılıklı birbirimizi anlamak için bu süre bize yeter. Biz iyi niyetli oldukça, samimi ve açık oldukça her şeyin düzeleceğine inanıyoruz. Takımımız maalesef hem Afrika Kupası hem diğer kupalardan hem de zorunlu olarak transferlerin geç yapılmasından dolayı bir araya gelerek birlikte bir hazırlık dönemi geçirmedi. Hocamızın da bizim de gördüğü bu. Henüz biz takımda tam olarak istediğimiz senkronize, efektif kondisyon göremiyoruz. Ama takımımızın liderle arasındaki puan farkı 1,5 maç. 1 galibiyet ve yarım beraberlik, yani 4 puan fark var. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Ama maalesef Galatasaray berabere kalınca 1 bardak suda fırtına kopartılıyor. Bana soru sorulduğunda 4 mağlubiyet olarak soruyorlar. 4 beraberliği mağlubiyet olarak gördükleri gibi, rakibimiz de kim olursa olsun o beraberliği galibiyet diye algılıyor. Çok enteresan. Buradan şu sonuç çıkmasın, biz asla beraberliklere mutlu olan bir karakterde değiliz. Biz kesinlikle ve kesinlikle başarıları ve şampiyonluklara odaklanmış bir camiayız. Şu anda ben konuşurken bile aklıma hocamızla ilgili sorun gelmiyor" ifadelerini kullandı.



"Florya'yı tekrar kazanmamız çok önemli"



Yönetimin özellikle son 1 haftadır çok yoğun şekilde çalıştığını da sözlerine ekleyen Cengiz, "Emlak Konut, Riva, Florya sorunu, yapılandırmanın nihai imzalarının sorunuyla tahmin edemeyeceğiniz yoğunlukta uğraşıyoruz, çözümlemeye çalışıyoruz. Devletimiz, bankalar, diğer kurumları bir araya getirip fikir birliğiyle çözümler aramak bizim için çok önemli. Florya'yı tekrar kazanmak çok önemli. Bu durum takımı da olumlu şekilde etkileyecek bir etken. 2 sahayı yeniden yapmamız ve düzenlememiz gerekir. Bu arada Kemerburgaz'dan vazgeçtiğimiz söylenmesin. Biz buranın imar planlarını da yaptık, bitirdik. Sadece burada bir işgal var ve eninde sonunda o işgalci de çıkacak. İnşallah Riva projesine devam ederek Galatasaray'ı en iyi duruma getirmeye çalışacağız. Hocamız dünya çapındadır. Sakatlıklar, senkronizasyonlar, cezalar tamamlandığında, takım hocamızın istediği duruma gelecektir. Ben hocamızın değerini, emeklerinin karşılığını bizzat yaşamış bir insanız. Biz bütün branşlarda hocalarımıza müdahale etmeyiz, Fatih Hoca'ya hiç etmeyiz. Biz hocamızın değerini biliyoruz, onun değerinin futbolcular tarafından da tamamen kavranarak sahada ölümüne mücadele eden bir Galatasaray olmasını diliyoruz" diye konuştu.



"Buradan size ekmek çıkmaz"



Hafta sonunda 'Herkesin işine konsantre olması' yönünde yaptığı açıklamayla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Mustafa Cengiz, "Ben onu söylerken bile aklımda, Emlak Konuk ve bankalar ile yapacağımız görüşmeler var. Bizim yönetimimiz futbolcular ve teknik heyete mali, idari ve fiziki şartları hazırlamakla vazifeli. Teknik ekip maça hazırlamakla, stratejik ve taktik planlarını yapmakla görevli, futbolcular da sahada mücadele etmekle görevli. Ben kimseyi hedef almadan ve kırmadan bunu herkese söylüyorum. Bu laf kesinlikle özel olarak sadece hocaya değil. Ben burada açıkça lütfen futbolcularımıza, hocamıza, takımımıza destek olun, kenetlenen dedim. Buradan bir çatışma çıkararak Galatasaray'ı yıpratmaya çalışanlara sesleniyorum, buradan size ekmek çıkmaz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

