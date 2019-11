Mustafa Cengiz: Bana 'Kaçtı' demesinler diye ayrılmadım

13.11.2019 22:44 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:44

Mustafa Cengiz, ibra edilmemesinin ardından neden görevde kaldığına ilişkin, "Bana kaçtı demesinler diye ayrılmadım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Demirören Haber Ajansı'na özel olarak açıkladığı gibi gündemlerinde seçim olmadığını yineleyen ve işlerine devam ettiklerini belirten Cengiz, "Biz buraya kazık çakmayacağız. Mahkeme eğer, 'Seçime gideceksiniz ve Mustafa Cengiz olmayacak' derse başım gözüm üstüne. Ne diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Başkan Cengiz'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Bana kaçtı demesinler diye, ibra edilmediğim dönemde ayrılmadım""O dönemde en az 10 futbolcunun serbest kalma ihtimali vardı""Galatasaray benim sevdam" "Benim gündemimde şu anda seçim yok""20 ayda 3'üncü kez seçime gideceğiz, insaf ya! Beni beğenmiyor olabilirsin ama kazık çakmayacağız. Yusuf Günay iki gündür hastanede, Abdurrahim Albayrak boynunu çeviremiyor""Divan Kurulu'na gitmememe neden olan görüşmeler var""Tüm taraftar gruplarına büyük saygı duyuyorum""Seçime gidelim, Mustafa Cengiz olmasın diyorlar. Ben buna da peki diyorum ama taraftarıma laf anlatamam, bunun için mücadele etmem gerek""Yarın eğer mahkeme derse 'Seçime gideceksiniz, Mustafa Cengiz olmayacak', başım gözüm üstüne. Ne diyebilirim? Tekrar tekrar ben de yoruldum. Galatasaray için hizmet etmeye çalışıyorum, mahkeme mahkeme koşturmak istemiyorum""Galatasaray bir raya girdi. Ben kimseyi kötüleme anlamında konuşmuyorum. Görevi devraldığımda transfer yasağı vardı, insanlar unuttu bunları. 2 yılda her şeyi unuttular""İbra edilmediğimiz o geceyi hiç unutmuyorum. Biz buraya kazık çakmadık. Fatih (Terim) hoca aradı, çok üzüntülüydü""Tarihte ilk defa bir Türk takımı CAS'ta dava kazandı""Biz Florya'ya kurtarmaya çalışıyoruz. Günlük mesaimizin 2-3 saati buna gidiyor""Florya'dan çıkamıyoruz. Biz sokakta oynayamayız""Galatasaray'ın bütün gelirleri rehin altında""Bütün kulüplere UEFA bizi örnek gösteriyor, nasıl toparlandılar diye""Florya'yı kesinlikle geri alacağız""Teknik heyetle aramızda sorun olduğu devamlı medyada konuşuluyor. Hoca söyleyeceği bir şey varsa açıkça söyler. Ben de öyleyim. Adrenalinin yüksek olduğu anda öfkeyle bir şey söylüyorsunuz, tabii o söz her yere çekilebilir. Hoca ile her hafta görüşürüz""Maalesef bu aralar 10 numarayı tutturamadık""Falcao gelince müthiş bir özveri ile maçları oynadı ve aşil tendonunu zorlandı. Tedavisini de cebinden ödüyor. Çok namuslu bir insan""Bir kulüp başkanı 'Taçtan gol yedik' dedi ve o hakem kenara çekildi. Böyle olunca bizim maçımızda, hakem hata yaparsa, biz de onun kenara çekilmesini bekleriz. Adalet herkes için geçerli olmalı""Divan Restaurant'ın hizmetinden memnun olmamaya başladık. 500 bin dolarlık teminat mektubu vardı, o yüzden daha önce fesh etmemiştik. Geçen hafta süre doldu ve feshettik""Divan'a bildirdik ve teşekkür ettik. Tek taraflı feshedemezsiniz diyerek itiraz ettiler. Haklı olabilirler. Kap kacaklarının olduğunu söylediler, noter ile gelsinler, alsınlar. Bu grubun Galatasaray ile mahkemelik olacağını düşünmüyorum. Yeni bir firmayla anlaştık"

"Kimseyle kavga için bir şey yapmıyoruz. Bu ticari bir olay. Mutsuzduk ve sürdürmek istemedik. Teminat için süre bitti, sözleşmeyi feshettik. Bu kadar basit"

Kaynak: DHA