Müsilaj Araştırma Komisyon Başkanı Mustafa Demir: "Görünürde müsilaj yok"
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Müsilaj Araştırma Komisyon Başkanı Mustafa Demir: "Görünürde müsilaj yok"

İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru - Haberler | Güncel

Müsilaj Araştırma Komisyon Başkanı Mustafa Demir: "Görünürde müsilaj yok" Marmara Denizinde müsilaj yok Marmara Denizi'nde çıkan müsilaj sorununun araştırılması için beraberindeki heyet ile Bursa Gemlik Körfezi'nde incelemelerde bulunarak alınan önlemleri değerlendiren TBMM Müsilaj...

Müsilaj Araştırma Komisyon Başkanı Mustafa Demir: "Görünürde müsilaj yok"

Marmara Denizinde müsilaj yok

BURSA - Marmara Denizi'nde çıkan müsilaj sorununun araştırılması için beraberindeki heyet ile Bursa Gemlik Körfezi'nde incelemelerde bulunarak alınan önlemleri değerlendiren TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, "Görünürde müsilaj yok. Bu şüphesiz Marmara için iyi bir şey. Ama bizim asıl hedefimiz, müsilaja neden olan etkenler ve onların devam edip etmediğidir" dedi.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, 7-8-9-10 Eylül 2021 tarihlerinde müsilaj sorununun gözlemlenmesi ve konuyla ilgili yürütülen faaliyetler ile alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi hedefiyle Marmara Denizinde ve Marmara Denizine kıyısı olan illerde İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova ve Çanakkale'deki incelemelerini sürdürüyor. Kocaeli, İzmit ve Yalova'da incelemelerde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in başkanlığındaki 17 kişilik komisyon, daha sonra Bursa'nın Gemlik ilçesine geldi. Gemlik İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde alınan numuneler incelenirken, tekne ile Gemlik Körfezinde inceleme turu attı.

Çalışmalar yerinde görüldü

Program sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Mustafa Demir, "Müsilaj Araştırma Komisyonu olarak 7-8-9-10 Eylül tarihlerinde Marmara Denizine kıyısı bulunan bütün illeri ziyaret ediyoruz. 5 büyükşehir iki de il belediyemiz var. Bugün sabah Kocaeli'ne geçtik. Kocaeli Körfezi'ni dolaştık ve arkasından da Yalova ve Gemlik Arıtma Tesisini gördük. Gemlik Körfezi'ni görme imkanımız oldu. Görünürde müsilaj yok. Bu şüphesiz Marmara için iyi bir şey. Ama bizim asıl hedefimiz, müsilaja neden olan etkenler ve onların devam edip etmediğidir. Onların içinde de bizleri ilgilendiren müdahale edebileceğimiz yegane etken de Marmara Denizinin kirletilmesidir. Bu çalışmaların temelinde Marmara'nın kirletilmesine neden olan evsel, sanayi ve gemilerden kaynaklı atıklarla ilgili yapılan çalışmaları yerinde görmek istedik" dedi.

Çalışmalardan sonra rapor hazırlanacak

"Şüphesiz burada birinci dereceden çözüm ortaklarımız yerel yönetimlerimizdir. Gittiğimiz her yerde yerel yönetim temsilcileri ve teknik heyetleri ile görüşüyoruz" diyen Demir, "Onların şehirle ilgili yaptığı arıtmaları inceliyoruz. Bugün Kocaeli, Yalova ve Bursa'da yaptığımız gezilerde bence gelecekle ilgili ümit var olduk. Yapılan çalışmalar son derece güzel, kriterlere uygun. Atık su arıtmaları denize verilmeden önceki ulaşılması kriterlere uygun olduğunu gördük. Burada da hedefimiz ileri biyolojik arıtma tesislerinin olması ve sağlıklı şekilde çalıştırılmasıydı. Kocaeli'de ve Yalova'da bu yapılmış ve başarılı olmuş. Yalova'nın alt yapısı var ve ileri biyolojik arıtmayı sağlıklı şekilde çalıştırıyorlar. Gemlik'e ait arıtma tesisimizi de gördük. Buradan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve ilçe belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gelecekten ümitliyiz. Marmara'nın tekrar böyle bir sıkıntı ile karşılaşmaması için sadece alanda değil, bilim insanlarıyla görüşüyoruz. Bu konuda çalışmalarını sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı yetkilileri ile görüştük. Komisyon üyesi değerli arkadaşlarımızın katkılarıyla elde edilen bilgi birikim ile değerli arkadaşlarımızla birlikte bir rapor hazırlayacağız ve meclis başkanımıza takdim edeceğiz. Bu raporlar da yürütmeyi gerçekleştirecek olan erklere de bir yol haritası olacak" diye konuştu.

Müsilaj Araştırma Komisyon Başkanı Mustafa Demir: 'Görünürde müsilaj yok'
Müsilaj Araştırma Komisyon Başkanı Mustafa Demir: 'Görünürde müsilaj yok'
Müsilaj Araştırma Komisyon Başkanı Mustafa Demir: 'Görünürde müsilaj yok'
Müsilaj Araştırma Komisyon Başkanı Mustafa Demir: 'Görünürde müsilaj yok'
Müsilaj Araştırma Komisyon Başkanı Mustafa Demir: 'Görünürde müsilaj yok'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru

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