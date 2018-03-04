Müsiad Manisa Şubesi Milletvekili Berber'le İstişare Toplantısı Yaptı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Oreko Otelde gerçekleşen yemekli istişare toplantısında iş dünyasının beklentileri ve hükümetin farklı alanlarda hayata geçirdiği projeler ve desteklemeler masaya yatırıldı.

Afrin Operasyonunda şehit düşen askerlere rahmet dileyerek konuşmasına başlayan MÜSİAD Manisa Başkanı M. Reşit Ürper, dernek olarak kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olduklarını, gerçekleştirilen istişare toplantılarında öncelikle Manisa'da ve Türkiye'deki sorunların çözümü için şeffaf ve uygulanabilir projelerin açık bir şekilde ele alınması gerektiğini söyledi. Ürper, toplantıya katılan AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber'e de teşekkür etti.

Başkan M.Reşit Ürper'in ardından konuşma yapan AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, "Faizsiz finansman modelinin, proje finansmanı ve girişim sermayesi modeli ile çok daha fazla gelişeceğini ümit ediyorum. Hükümetimizin bu konuda getirdiği vergi avantajı, girişim sermayeciliği modelinin uygulanabilirliğini çok daha fazla artırmıştır. Bakınız ki bu durum Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı modelinde çok başarılı oldu ve büyük ivme kaydetti. Aynı şekilde başarılı projelerinde hissedar alarak şeffaf biçimde hissedarlarının vergiden muaf biçimde para kazanabilmesi, faiz gelirine çok büyük bir alternatiftir. Bu alternatifte para bankada değil, yatırımda olacaktır. Şirketlerimiz nakit sıkıntısı çekmeyeceği gibi, hissedarları da faizden kazanacağı geliri bu yatırımlardan kazanabilecektir. Bu modelin örneği Amerika'da çok etkin bir biçimde kullanılmaktadır. AB ülkeleri de bu modeli, finansman sıkıntısına çözüm bulma amacı ile gerçekleştirmeye başlamak için adımlarını atmaktadır. Hükümetimizin sunduğu teşviklerle bizimde bu modele geçmemizin önünde teknik olarak hiçbir engel yoktur. Bu modelin ülkemizde reel olarak uygulanabilirliğine engel olan tek şey ise, şirketlerimizin bir kısmının şeffaf mali yönetim uygulamalarından, kısa vadeli hesaplar yüzünden kaçınmasıdır. Şirketlerimizin vergiden kaçmayarak tamamen şeffaf ve hesap verilebilir bir mali disipline uygun faaliyet gerçekleştirmesi, şirketlere olan güveni artıracağından, finansman sıkıntısını hissedar alarak çok daha kolay bir biçimde çözecek ve büyüme yoluna gidecektir. Bu sistem bir nevi kazan-kazan modelidir ve faizli bankacılık sistemine ihtiyacı ortadan kaldıracak bir modeldir" dedi.

Yapılan toplantıda Berber ayrıca, "Manisa ve ülkemizde inşaat sektörünün durumu ile yerli üretici ve müteahhitlerin desteklenmesi, Manisa ili tarım sektörü ile işletmeci ve müstahsillerin durumlarının iyileştirilmesi, hayvancılık destekleri, et fiyatlarının regüle edilmesi için gerekli olan projeler, Manisa'da ve ülkemizde metal sektörü, sektörün ihtiyaçları, finansmana erişiminin alternatif modelleri" hakkında teknik bilgiler sunarak hükümetin bu konuda attığı adımlardan bahsetti.

Yaklaşık üç buçuk saat süren istişare toplantısı sonunda, ele alınan konularla ilgili yapılabilecek faaliyetler, MÜSİAD sektör raporlarında yer almak üzere kayıt altına alındı. - MANİSA