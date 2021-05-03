MÜSİAD'dan Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MÜSİAD'dan Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Anadolu Ajansı / Resul Rehimov - Haberler | Güncel

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan şubesi, ihtiyaç sahibi 900 aileye gıda kolisi dağıttı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan şubesi, ihtiyaç sahibi 900 aileye gıda kolisi dağıttı.

MÜSİAD Azerbaycan'a üye Türk iş adamlarınca, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri hazırlandı.

Dağlık Karabağ savaşında şehit olan askerlerin ve gazilerin aileleri başta, yalnız yaşayan emekliler, günlük ve vasıfsız işlerde çalışan dar gelirli kişilerin bulunduğu 900 aileye yardım kolisi ulaştırıldı.

Koliler başkent Bakü'nün yanı sıra Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen bölgelerde ve diğer şehirlerde dağıtıldı.

MÜSİAD'dan Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
MÜSİAD'dan Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
MÜSİAD'dan Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
MÜSİAD'dan Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Resul Rehimov

Bakan Akar: Pençe operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Pençe operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi
Yaptığı köy işlerini sosyal medyada paylaşan Artvinli Heidi, kısa zamanda fenomen oldu
Yaptığı köy işlerini sosyal medyada paylaşan Artvinli Heidi, kısa zamanda fenomen oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan 'sağlık çalışanlarına ceza kesildiği' iddiasına yalanlama
İçişleri Bakanlığı'ndan "sağlık çalışanlarına ceza kesildiği" iddiasına yalanlama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Ebru Yaşar Şeyma Subaşı
Spor Diego Ünal Karaman Sergen Yalçın Hüseyin Göçek Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MÜSİAD'dan Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 13:32:28. #1.14#

title