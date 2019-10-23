Muş yaylalardaki evlerinde yiyecek bırakmadılar

23.10.2019 09:49

Yaylalardaki evlerinde yiyecek bırakmadılar

Muş'taki köylüler, İçişleri Bakanlığı'nın 'yaylalarda yiyecek bırakmayın' uyarısını dikkate aldı. Yayladan köylerdeki evlerine dönen vatandaşlar, yaz aylarını geçirdikleri evlerinde eşya ve yiyecek bırakmadı.

İlkbahar aylarıyla birlikte Muş'un verimli yaylalarına göç eden köylülerin, havaların soğumasıyla birlikte dönüş yolculukları sürüyor. Yaklaşık 4,5 ay geçirdikleri yaylada ürettikleri yağ, peynir gibi ürünleri traktör ya da kamyonetlere yükleyen vatandaşlar, kar bastırmadan önce köylerine geri dönüyor. Köye dönüş yolculuğu sırasında vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın yayla evlerinde eşya veya yiyecek bırakmayın uyarısına da uyuyorlar.

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz ay 39 ile gönderdiği yazıda, kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütü için vatandaşları uyarmıştı. Yayla ve meralar başta olmak üzere yazlık veya kışlık evlerde vatandaşlardan yaşam malzemesi bırakmamalarını isteyen İçişleri Bakanlığı'nın bu yazısını Muşlu köylüler dikkate aldı. Ayrıldıkları yaylalarda yaşam malzemesine dair geride bir tek pirinç tanesi bile bırakmadıklarını belirten yaylacılardan Ersin Oğlago, Biz bahar mevsiminde buraya geldik. 4,5 aydır buradayız. Havaların soğumasıyla beraber artık taşınıyoruz. Geride hiçbir yaşam malzemesi, hiçbir şey burada bırakmama şartıyla taşınacağız. Muş Valiliği'nin de bizlere verdiği yazıya göre, bir tane pirinç tanesi bile burada bırakmayacağımızı kendilerine söz vermişiz ve öylece taşınıp gideceğiz buradan. Allah'ın izniyle yine gelecek sene huzurlu bir şekilde, yaylaların serbest olması dileğiyle tekrardan buralara geleceğiz diye konuştu.

İlkbahar aylarında geldikleri yayladan artık ayrılma zamanı geldiğini belirten Hasan Oğlago ise ürettikleri yağ ve peynirin yanı sıra bütün eşyalarını köylerdeki evlerine götürdüklerini belirtti.

Kaynak: DHA