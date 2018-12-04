Muş Valisi Gündüzöz Bulanık'ta

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Bulanık ilçesini ilk kez ziyaret etti.

Beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal ile Bulanık ilçesine gelen Vali İlker Gündüzöz, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan ve protokol üyeleri tarafından çiçekle karşılandı. İlker Gündüzöz ve berberindeki heyet, Kaymakam Uzan'dan bilgi aldıktan sonra savcı ve hakimleri ziyaret etti. Bulanık esnafını, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Vali Gündüzöz, akşam yemeğinden sonra ilçeden ayrıldı. - MUŞ