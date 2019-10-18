18.10.2019 09:46

Muş'ta istihdamda büyük artış

Muş'ta Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sağlanan destekler sayesinde istihdam oranında büyük artış sağlandı. Geçtiğimiz yıl 10 ayda 763 kişinin işe yerleştirildiği Muş'ta, bu yıl 3 bin 182 kişi iş sahibi oldu. İŞKUR Müdür Vekili Ahmet Sağlık, kalkınmada altıncı bölgede olan kentte verilen teşvikler sayesinde istihdamda önemli artışlar olduğunu belirtti.

Türkiye'de kalkınmada 6'ncı teşvik bölgesinde yer alan Muş'ta yapılan yeni yatırımlarla istihdamda önemli artış sağlandı. Özellikle tekstil sektöründe açılan yeni tesislerle birlikte kente çok sayıda genç iş sahibi oldu. İstihdam politikaları doğrultusunda işverene yönelik birçok kamusal hizmet sunan İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, yatırımcılara sağlanan destekler sayesinde istihdam iki katına çıktı. İŞKUR İl Müdürü Vekili Ahmet Sağlık, Kalkınmada 6'ncı teşvik bölgesinde yer alan Muş ilimiz, yeni tekstil fabrikaları ile istihdam alanlarını arttırmış durumda. Muş'ta en çok istihdam sağlayan sektör, imalat sektörüdür. Yatırımcılarımıza, il müdürlüğümüz tarafından verilen desteklerle istihdam alanını ve istihdam oranını iki katına çıkarmış durumdayız. Geçtiğimiz yıl aynı tarih itibariyle bin 763 kişi istihdam edilmişken, bu yıl ise 3 bin 182 kişi yine istihdam edilmiştir. Bu tarih itibariyle biz yüzde yüz 80 oranda bir başarı sağlamış durumdayız. Beklentimiz; tekstil fabrikalarının ya da imalat sektörünün artmasıyla, istihdam oranlarımızın daha yüksek oranlara çıkmasıdır diye konuştu.

MUŞ'A 2 YENİ TEKSTİL FABRİKASI AÇILDI

Bu arada merkezi İstanbul'da bulunan bir tekstil fabrikası Muş'ta 2 ayrı fabrika açtı. İş insanı Cemal Oktan, şunları söyledi

İstanbul merkezli olan firmamız, 6'ncı teşvik bölgesinden dolayı şuanda Muş ilimizde ve iki fabrika kurmuş durumdayız. Geçtiğimiz yıla oranla, kapasitemiz iki kat artmış durumda. İŞKUR'un desteği doğrultusunda bundan sonrada kapasitemiz daha da artacak. Şuanda 60 kişi civarında İŞKUR'un desteği fabrikamızda mevcuttur. İkinci kurs talebimiz oldu. İnşallah bir 60 kişilik destek daha alacağız. Bununla birlikte yaklaşık 120 kişilik bir destek olacaktır.

Tekstil çalışanlarından Büşra Aydın ise sağlanan istihdamla artık il dışına gitmeye gerek kalmadığını belirterek, Kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı başarabiliyoruz. Her insan gibi, kimseye muhtaç olmuyoruz, ailemize yardım etmeye çalışıyoruz. Fabrikalar sayesinde artık dışarıya gitmiyoruz, ailemizden uzak kalmıyoruz. İŞKUR'un da ciddi bir desteği var dedi.

Kaynak: DHA