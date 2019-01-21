Muş'ta Engelliler Aşçılık Öğreniyor

Muş'ta engelliler aşçılık kursuna katılarak hem meslek öğrenecek hem de aile bütçesine katkı sağlayacak.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, engelli bireylerin istihdamını artırmak ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla "Mesleki Eğitim Projesi" kapsamında düzenlenen aşçılık kursu törenle açıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya engelli, yaşlı, kadın ve çocuk herkes için gönül belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi.

İş-Kur İl Müdürü Mehmet Emin Taylan ise kursun maliyetinin yaklaşık 28 bin 200 lira olduğunu belirterek, "Kursa 10 zihinsel engelli ile başladık. Toplam 178 saat sürecek. Kursların devamı da gelecek." dedi.

Kursun açılışına Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Vedat Beyazduman da katıldı.

Kurs 8 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA