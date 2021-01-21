Muş'ta belediye ekipleri topladıkları karları şehir dışına taşıyor

Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun yağışın ardından cadde ve sokaklarda biriken karları şehir dışına taşıyor.

Cumhuriyet ve İstasyon caddelerindeki kar temizleme çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, personele kolaylıklar dilerken karşılaştığı vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti.

Asya, pazartesi gününden itibaren karla mücadelede yoğun mesai içerisinde olduklarını belirterek "Üç gün boyunca aralıksız yağan kar yağışının sıkıntısını vatandaşlarımıza yansıtmamak için hep sahadayız." dedi.

Asya, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalıştılar ve halen aynı kararlılıkla çalışıyorlar. 17 mahallemizde eş zamanlı bir şekilde karla mücadele çalışması yürütüyoruz. Özellikle ana arterlerdeki karları toplayarak şehir dışına taşıyoruz. Kar yağışının fazla olması nedeniyle karla mücadele ekiplerimiz gece saatlerinde de çalışmalarını devam ettiriyor. Öncelikli olarak ana caddeleri ulaşıma açan ekiplerimiz, kaldırımları da temizleyerek yayaların sıkıntı yaşamamasını sağlıyor. Karla mücadele çalışmasının külfetli olduğunu biliyoruz. Ancak halkımıza sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım