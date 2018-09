Murzioğlu'ndan 'Tarım Fuarı'na Davet

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 26-30 Eylül tarihleri arasında 4'üncüsü düzenlenecek olan Samsun Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı'nın sektördeki gelişmeleri yakından görmek için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), 19 Mayıs Üniversitesi ve KOSGEB'in destekleri ve işbirlikleri ile hazırlanan Samsun 4.Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 26-30 Eylül 2018 tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuar ile ilgili açıklamada bulunan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek olan Karadeniz Bölgesi'nin en büyük ve en kapsamlı fuarın, sektördeki gelişmeleri ziyaretçilerle buluşturacağını söyledi.

"Tarımın kıymeti bilinmeli, doğru değerlendirilmesi"

Tarım sektörünün önemine işaret eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu "Hepimizin malumu tarım sektörünün ekonomiye katkıları oldukça büyük. Samsun tarımı ve endüstrisi Karadeniz için de büyük önem arz ediyor. Biz de Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak, TÜYAP Samsun Tarım Fuarı'nı desteklemekteyiz. Her geçen yıl ziyaretçi ve katılımcı sayısı artan fuarın, tarım sektörüne dayalı ticaret ve sanayiye büyük katkılar sağladığını görüyoruz. Günümüzden 10 bin yıl geçmişe dayanan tarım tarihi bir sektörden çok daha fazlası yaşamı ve dönüşümü ifade eden çok dolu bir kavram. Bu nedenle çok yönlü ele alınmalı, kıymeti bilinmeli ve doğru değerlendirilmedir. Bu bağlamda tarıma ilişkin yapılan her çalışma büyük önem arz etmektedir. Kızılırmak ve Yeşilırmak Deltaları bereketli ovaları ile bölgemiz zengin bir tarımsal ürün çeşitliliğine sahiptir. ve buna dayalı tarımsal ilaç, gübre, mekanizasyon, traktör ve diğer tarım teknolojileri her geçen gün yenilenmekte ve bölgemizde artan şekilde talep görmektedir. Ürün kalitesinin ve verimliliğinin artması hem bölgemiz hem de ülkemiz için büyük faydalar sağlayacaktır. Tarımın ve tarıma bağlı sektörlerin gelişmesiyle çiftçilerimizin ve bölgenin geliri ivme kazanarak artacaktır. Bu sene de yeni ürün ve teknolojileri görmeye ve ticari fırsatlar sağlamak için tüm çiftçileri ve sektör temsilcilerini fuara davet ediyoruz" dedi. - SAMSUN