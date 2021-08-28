Muratpaşa Belediyesi'nin,Antalyaspor Taraftarı Lokali açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muratpaşa Belediyesi'nin,Antalyaspor Taraftarı Lokali açıldı

Muratpaşa Belediyesi'nin,Antalyaspor Taraftarı Lokali açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muratpaşa Belediyesi'nin, Antalyaspor taraftarları için inşa ettiği Antalyaspor Taraftarları Lokali törenle açıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin, Antalyaspor taraftarları için inşa ettiği Antalyaspor Taraftarları Lokali törenle açıldı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 55'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Antalyaspor'un taraftarları için inşa ettiği 'Antalyaspor Taraftarlar Lokali' kırmızı beyazlı takımın kendi evinde oynadığı Rizespor maçı öncesi düzenlenen törenle açıldı.

Açılışta, Belediye Başkanı Uysal, FT Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, kulüp yöneticileri, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Özcan Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği üyeleriyle birlikte kırmızı beyazlı takımın taraftarları yer aldı.

Takımın maçlarını oynadığı Antalya Stadyumu'nun hemen yanı başında bulunan lokalin açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Taraftarlar, stadın önünde Başkan Uysal'ı meşalelerle ve 07 Gençlik üyelerinin açtığı "Antalyaspor'umuzun ve taraftarının her zaman destekçisi olan Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal'a teşekkür ederiz" yazılı pankartla karşıladı. Başkan Uysal, Antalyaspor taraftarlarının tezahüratları eşliğinde yürüyerek lokale geldi. Açılışa sayılı dakikalar kala, takım otobüsünün lokalin önünden geçmesiyle coşku ikiye katlandı.

"Ümit Uysal'a teşekkür"

Açılışta konuşan 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gürhan Güneyli, "Bu takıma gönül veren taraftarlarına bu güzel lokali hediye eden değerli Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal'a teşekkür ediyoruz" dedi. Kulüp Başkanı Aziz Çetin ise "Başkanımız Ümit Uysal, Antalyaspor için elini her zaman taşın altına koyuyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bu kulüp Antalya'yı ruhunda taşır"

Başkan Uysal, taraftarları ve yöneticileriyle Antalyaspor ailesiyle bir arada olmanın çok keyifli olduğunu söyledi. Başkan Uysal, kendisinin, Antalyaspor'un ilk kez Süper Lig'e çıktığı 1981-1982 sezonunun unutulmaz Karşıyaka maçında tribünde olduğunu ve o günden beri Antalyaspor'u günün haberleri içinde her zaman ilk sırada takip ettiğini söyledi.

Antalyaspor'un bir futbol takımı olmanın çok daha ötesinde bir anlama sahip olduğunu dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi: "Antalyaspor, Antalya'mızın sıra dağlarını, Kızlar Sivrisini, Orta Torosları, Akdeniz'i, Gelidonya Burnu'nu, Gazipaşa'dan Kaş'a bütün hatları temsil eder. Bütün ilçelerimizi temsil eder. Türkiye'nin dört bir yanında gelip 'Ben Antalyalıyım' diyen geldiği yeri de unutmayan ama Antalyalı olmayı özümseyen ve Antalyaspor'a gönül veren bütün insanlarımız temsil eder. Bu şehrin spor kültürünü temsil eder. Amatör ruhunu temsil eder. Birlikte iş yapma gücünü, omuz omuza verme yeteceğini temsil eder. Antalyaspor, kırmızı beyaz renkleriyle aynı zamanda bizim milli renklerimizi Antalya'da bakış açısıyla yorumlar. Bugün Antalyaspor bütün Antalya'nın temsilini özünde, ruhunda, bünyesinde taşır. 19 ilçesini, bütün semtlerini bünyesinde taşır."

Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından, taraftarlar ve kulüp yöneticileriyle birlikte lokalin açılışını gerçekleştirdi. - ANTALYA

Muratpaşa Belediyesi'nin,Antalyaspor Taraftarı Lokali açıldı
Muratpaşa Belediyesi'nin,Antalyaspor Taraftarı Lokali açıldı
Muratpaşa Belediyesi'nin,Antalyaspor Taraftarı Lokali açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan olay sevinç! Rizesporlu taraftarlardan tepki yağıyor
Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan olay sevinç! Rizesporlu taraftarlardan tepki yağıyor
Böyle heyecan görülmedi! Son dakikaları nefes kesen maçta Antalyaspor, Rize'yi 3-2 mağlup etti
Böyle heyecan görülmedi! Son dakikaları nefes kesen maçta Antalyaspor, Rize'yi 3-2 mağlup etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hamid Karzai Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Düm Tek Tek Kemal Sunal Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Muratpaşa Belediyesi'nin,Antalyaspor Taraftarı Lokali açıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 10:45:44. #1.16#

title