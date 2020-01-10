Murat Yıldırım'a 'Ramo' imajı!

10.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:41

Snob Magazin'in haberine göre; Çekimleri Adana'da gerçekleştirilen ve diziye de adını veren Ramo karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu, saçlarını ünlülerin kuaförü olarak bilinen yakın dostu Adem Terzi'ye emanet etti.& ;

'Güzel bir ekip çalışması oldu'

Show Tv'de fragmanları dönmeye başlayan Ramo dizisi Esra Bilgiç, İlker Aksum, Görkem Sevindik, Yiğit Özşener'in de aralarında bulunduğu güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.& ;





Senaryo ve projeye çok inandığını söyleyen Murat Yıldırım, "İzleyicilerin diziyi ve Ramo karakterini çok seveceğini düşünüyorum. Çok güzel bir ekip çalışması oldu" dedi."



