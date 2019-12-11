Murat Nehri'nde avlanan amatör balıkçının cansız bedenine ulaşıldı (2)
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Murat Nehri'nde avlanan amatör balıkçının cansız bedenine ulaşıldı (2)

KIYIDAN 25 METRE UZAKLIKTA BULUNDUElazığ'da, dün akşam balık avlamak için Murat Nehri kıyısına gittikten sonra bir daha haber alınamayınca arama çalışması başlatılan Zülfü Şeker'in (45) cansız bedeni bulundu.

11.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:35
Murat Nehri'nde avlanan amatör balıkçının cansız bedenine ulaşıldı (2)

KIYIDAN 25 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

'da, dün akşam balık avlamak için kıyısına gittikten sonra bir daha alınamayınca arama çalışması başlatılan Zülfü Şeker'in (45) cansız bedeni bulundu. Su Altı Grup Amirliği dalgıçları, Şeker'in cesedine, kıyıdan 25 metre uzaklıkta ulaştı. Sudan çıkarılan Zülfü Şeker'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. 


Kaynak: DHA
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