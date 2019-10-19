Muhtarlar Günü Didim'de törenle kutlandı

19.10.2019 11:48

Aydının Didim ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.



Didim Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Didim Kaymakamı Mehmet Türkoz, Belediye Başkanı Deniz Atabay, İlçe Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Onur Çark, daire amirleri, oda başkanları sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları ile yöneticiler katıldı.



Törende Yeni Mahalle Muhtarı Şaban Tokmak ile Hisar Mahalle Muhtarı Bahri Aşık, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine dair konuşmayı, Çamlık Mahalle Muhtarı Filiz Atabay Soyer yaptı. Soyer Muhtarlık müessesinin kültür ve toplum hayatında önemli bir yapı taşı olduğunu vurgu yaparak, halkın oylarıyla seçilen muhtarların yine halkın sıkıntıları çözümü noktasında çalıştığını belirtti.



Törenin ardından Didim Kaymakamlığınca organize edilen kahvaltı programında ilçe protokolü ile muhtarlar bir araya geldi. Samimi ortamdaki kahvaltının ardından bir değerlendirme yapan Kaymakam Mehmet Türköz "Devletimizin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaş nezdindeki ilk kapısı olan muhtarlarımız, gerek vatandaşlarımızı gerekse devletimizi temsil gibi önemli bir sorumluluğu yerini getirmektedir. Bu bağlamda bizler daima bir arada olduğumuz, sıkça gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde talep ve beklentilerini dinleyip, çözüm yolları üretmeye gayret gösterdiğimiz muhtarlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA